La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer el Plan Integral del Sistema Nacional de Bachillerato 2026 , que transforma radicalmente la educación media superior en México. El secretario Mario Delgado Carrillo presentó un nuevo esquema curricular que entrará en vigor durante este año y que busca preparar a los jóvenes tanto para la universidad como para el mercado laboral.

La reforma incluye cambios en las materias obligatorias, la creación de nuevas carreras técnicas y una actualización administrativa profunda del sistema educativo.

El nuevo plan establece un tronco común para todas las preparatorias del país, centrado en desarrollar pensamiento crítico, habilidades lógico-matemáticas y conciencia histórica. Las materias del tronco común son:

Lengua y Comunicación (reemplaza a Español)

Pensamiento Matemático

Ciencias Naturales Experimentales y Tecnología

Cultura Digital

Conciencia Histórica

Ciencias Sociales

Pensamiento Filosófico y Humanidades

Inglés.

Este esquema busca que los estudiantes adquieran competitividad en el mercado laboral sin importar si continúan hacia una carrera universitaria o técnica.

Cuáles serán las nuevas materias en 2026

Más allá del tronco común, la reforma incorpora asignaturas nuevas como:

Cultura Digital

Pensamiento Crítico

Educación Financiera

Educación Socioemocional

Ciencias de Datos.

La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, explicó que estas materias responden a los desafíos del siglo XXI y preparan a los jóvenes con herramientas reales para enfrentar el mundo actual. El objetivo es formar personas integrales que desarrollen empatía, comunicación efectiva y salud mental, aspectos fundamentales en la juventud contemporánea.

Alcance nacional y nueva infraestructura educativa

El plan contempla cambios que afectarán a todos los estudiantes de bachillerato en México, tanto en instituciones públicas como en el sistema nacional. La transformación incluye a estudiantes del Sistema Nacional de Bachillerato, bachilleratos tecnológicos y el nuevo esquema de Ciberbachilleratos (anteriormente conocidos como Telebachillerato).

La SEP confirmó nuevas materias en 2026. SEP

Durante 2026 se construirán 130 nuevos Ciberbachilleratos en comunidades rurales ubicadas cerca de secundarias con matrícula igual o mayor a 50 estudiantes, especialmente en municipios sin preparatorias a menos de 45 minutos de distancia.

La SEP proyecta crear 95,400 nuevos lugares en educación media superior durante 2026, alcanzando un acumulado de 140,085 espacios nuevos al cierre del año. Se construirán 20 bachilleratos tecnológicos en ciudades como Tijuana, Hermosillo, Culiacán, Acapulco, San Luis Potosí, Cholula, Playa del Carmen, Celaya y la alcaldía Tlalpan en Ciudad de México. Adicionalmente, se realizarán 52 ampliaciones de planteles existentes para aumentar la cobertura educativa en todo el territorio nacional.

Presentamos los avances del proyecto de ampliación de la infraestructura educativa en media superior, que se tiene a través del #BachilleratoNacional impulsado por nuestra presidenta @Claudiashein.



— Mario Delgado (@mario_delgado) January 8, 2026

La reforma también contempla una actualización del marco jurídico de la educación media superior y la revisión de las reglas de registro escolar y portabilidad de estudios. El objetivo es eliminar trámites repetitivos entre los ámbitos federal y local, facilitando la movilidad de los estudiantes. La Beca Universal Benito Juárez continuará vigente con más de 4.1 millones de becarios proyectados para 2026 y una inversión superior a 40,000 millones de pesos, consolidando el apoyo directo a estudiantes para reducir la deserción escolar y garantizar el acceso equitativo a la educación media superior.

Carreras técnicas de vanguardia tecnológica

La SEP también presentó 15 nuevas carreras técnicas enfocadas en áreas de alta demanda y desarrollo tecnológico. Entre ellas destacan Inteligencia Artificial, Semiconductores y Microelectrónica, Robótica y Automatización, Ciberseguridad, Biónica, E-Commerce, Electromovilidad, Nanotecnología y Ciencia de Materiales, Producción Digital y Experiencias Inmersivas, Gestión e Innovación Turística, Inteligencia de Negocios, Comercio Internacional y Aduanas, y Aeronáutica. Estas especialidades permitirán a los estudiantes graduarse con habilidades especializadas alineadas con las necesidades del mercado laboral global.

Para bachilleratos en zonas rurales, se implementarán carreras con enfoque ambiental y sustentable. Las opciones incluyen Agricultura de Precisión, Economía Circular de Proyectos Agropecuarios, Gestión y Tecnificación del Agua, Saneamiento y Monitoreo de Cuerpos de Agua, Gestión Integral de Residuos, Tecnificación del Campo y del Riego, Servicios Ambientales, Operación Digital Portuaria y Gestión del Patrimonio Cultural Comunitario. Esta diversificación reconoce las necesidades específicas de cada región del país.