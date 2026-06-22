Servicio Militar Obligatorio 2026: ya comenzó el proceso para jóvenes nacidos en 2008 y durará sólo 3 meses.

El Servicio Militar Nacional (SMN) seguirá siendo obligatorio en México durante 2026, pero el esquema experimentará modificaciones en comparación con años anteriores. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha implementado una serie de ajustes que tienen como objetivo modernizar el proceso y adaptarlo a la realidad actual de los jóvenes.

Los cambios tienen como finalidad que el cumplimiento de este deber cívico no implique una interrupción significativa de las actividades académicas o laborales , al tiempo que se preservan los lineamientos básicos del servicio. En este contexto, es fundamental entender cómo funcionará el SMN el próximo año para aquellos que deban llevar a cabo el trámite.

Es oficial: el Servicio Militar será obligatorio para estudiar estas carreras universitarias en el país (foto: archivo). ChatGPT - creada con IA

El principal cambio del Servicio Militar Obligatorio en 2026

Con el nuevo esquema, el cumplimiento podrá realizarse en solo 13 sesiones sabatinas, lo que equivale a un periodo aproximado de tres meses. Esto permite que los jóvenes puedan cumplir con la obligación sin descuidar sus estudios o su trabajo.

La principal novedad del Servicio Militar Obligatorio para la clase 2008 y los remisos es la implementación de una modalidad de adiestramiento intensivo, pensada para reducir de forma significativa el tiempo de permanencia.

Servicio Militar 2026: calendario de inscripciones y fechas clave del sorteo

Para los jóvenes nacidos en 2008 y los remisos, la inscripción al Servicio Militar 2026 ya se encuentra disponible desde principio de año. El alistamiento comenzó el 2 de enero y se extenderá hasta el 15 de octubre , por lo que se recomienda no postergar el trámite.

En noviembre de 2026 se llevará a cabo el sorteo del Servicio Militar, en el cual se determinará, mediante el sistema de bolas de colores, quiénes deberán cumplir con las sesiones de adiestramiento estipuladas por la Sedena.

El registro es presencial y debe efectuarse en la Junta de Reclutamiento del municipio o alcaldía correspondiente, ya que realizarlo fuera de plazo podría acarrear sanciones.

¿Cuáles son los requisitos y la documentación necesaria?

Para dar inicio al proceso del Servicio Militar, es crucial que los aspirantes presenten:

Identificación oficial vigente

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio

Los documentos requeridos son esenciales para completar la inscripción de manera adecuada.

Obtener la Cartilla Militar liberada constituye un paso fundamental para el avance profesional, ya que actúa como identificación oficial y es un requisito indispensable para acceder a determinados cargos en la administración pública y en diversas instituciones educativas.

Con la modalidad de 13 sesiones sabatinas, la Sedena tiene como objetivo facilitar el cumplimiento del SMN y cultivar valores de disciplina y compromiso social. Por tal motivo, es recomendable no retrasar el trámite hasta finales de octubre, periodo en el que generalmente se incrementa la demanda en las juntas de reclutamiento.