Mientras la mayoría de los estudiantes de educación básica en México disfrutará de un solo día de puente a inicios de mayo, los alumnos de escuelas públicas y privadas de Aguascalientes gozarán de dos semanas libres. El Instituto de Educación de Aguascalientes (IAE) confirmó que no habrá clases desde el lunes 20 de abril hasta el 4 de mayo de 2026, un descanso que se extiende aún más si se suma el 5 de mayo, fecha en que tampoco hay actividades escolares por la conmemoración de la Batalla de Puebla. El motivo detrás de este calendario extendido es la Feria Nacional de San Marcos 2026, uno de los eventos culturales más importantes del país. La Secretaría de Educación Pública (SEP) autoriza a la entidad hacer este ajuste a cambio de que se cumplan los 185 días de clase establecidos en el calendario oficial del ciclo escolar 2025-2026, publicado en el Diario Oficial de la Federación, que aplica para preescolar, primaria y secundaria en toda la república. Sumando el periodo sin clases del 20 de abril al 4 de mayo más el asueto del 5 de mayo, los estudiantes de Aguascalientes acumulan hasta 11 días consecutivos de descanso, el puente escolar más largo del calendario en lo que va del año. La medida aplica tanto para alumnos de escuelas públicas como particulares incorporadas al sistema estatal. El ajuste no es nuevo ni excepcional: se trata de una práctica recurrente que el gobierno de Aguascalientes coordina cada año con la SEP para garantizar que la Feria de San Marcos no afecte el rendimiento académico del ciclo. La condición es clara: los días de descanso adicionales deben recuperarse para cerrar el año con las 185 jornadas escolares reglamentarias. Para el resto del país, el calendario de la SEP contempla únicamente el puente del 5 de mayo como asueto en esa etapa del año, lo que convierte a Aguascalientes en la entidad con el periodo de descanso más amplio durante la primera mitad del segundo semestre escolar. Este año se celebra la edición número 198 de la Feria Nacional de San Marcos, que se llevará a cabo del 18 al 30 de abril con actividades para todas las edades. La gobernadora Tere Jiménez informó que el estado de Chihuahua y la Comunidad de Madrid serán los invitados de honor en esta edición. El cartel de artistas gratuitos es uno de los más comentados en años recientes. Entre las presentaciones confirmadas destacan: Una combinación que abarca géneros y generaciones para atraer al mayor número posible de visitantes a la entidad.