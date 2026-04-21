El microondas es uno de los electrodomésticos más usados en la cocina, pero también uno de los más olvidados cuando se trata de limpieza. Con el paso de los días, la grasa, las salpicaduras y los restos de comida comienzan a acumularse sin que muchos lo noten, y una de las múltiples maneras de deshacerse de ellas es a través de un ingrediente popular: el vinagre. Pocos saben que no hace falta recurrir a productos costosos ni químicos agresivos para dejarlo como nuevo. Existe un método simple, económico y recomendado por expertos que puede cambiar por completo la forma de limpiarlo e incluye este reconocido condimento. Aunque suena como un truco casero más, lo cierto es que esta técnica tiene una explicación práctica y resultados visibles en pocos minutos. Y lo mejor: utiliza un ingrediente que casi todos tienen en casa. Limpiar con vinagre el microondas es una de las recomendaciones más repetidas por especialistas en limpieza del hogar. Esto se debe a que el vinagre tiene propiedades desengrasantes y desinfectantes que ayudan a eliminar la suciedad acumulada sin dañar el electrodoméstico. Otro punto a favor es que neutraliza los malos olores, algo muy común cuando se calientan distintos tipos de alimentos en el mismo espacio cerrado. El procedimiento para limpiar el microondas con vinagre es sencillo y no lleva más de unos minutos. Solo se necesita un recipiente apto, agua y un chorro de vinagre blanco. Primero, se debe calentar la mezcla durante unos cinco minutos hasta que genere vapor. Luego, se deja reposar con la puerta cerrada durante al menos diez minutos para que el vapor actúe sobre la suciedad. Después, basta con pasar una esponja o trapo por las paredes internas. La grasa y los restos de comida se desprenden fácilmente, dejando el microondas limpio y sin esfuerzo. Además de limpiar con vinagre el microondas, existen otros métodos caseros que también ofrecen buenos resultados. Ingredientes como el limón, el bicarbonato o el detergente lavavajillas pueden complementar la limpieza. Estos trucos son especialmente útiles cuando la suciedad está más adherida o cuando se busca eliminar olores persistentes en el interior del electrodoméstico. Entre las opciones más efectivas se encuentran: Incorporar estos métodos en una rutina semanal puede prolongar la vida útil del microondas y mantenerlo en mejores condiciones sin necesidad de productos químicos.