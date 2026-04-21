Durante el cierre de mercados de este martes, 21 de abril de 2026, el dólar canadiense alcanzó los MXN 12.69, cifra que refleja una variación de la moneda del 0.11% en comparación con su precio en la sesión de apertura. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.73 pesos y un mínimo de 12.68 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado un aumento del 1.23%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -7.02% en su valor. En México, en los últimos 10 días, en los últimos 10 días, la cotización del dólar canadiense ha mostrado una tendencia a la baja inicial, seguida de un aumento significativo, manteniéndose en niveles altos durante la mayor parte del período. esta fluctuación sugiere una cierta volatilidad en el mercado, aunque la estabilidad alcanzada indica una posible consolidación en su valor. La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana, con un 2.9731%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 8.3322%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. La cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos seis días, con un incremento constante en su valor en relación con otras monedas. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables en Canadá. El análisis de esta tendencia indica que la confianza en la economía canadiense está en alza, lo que podría atraer inversiones y mejorar la balanza comercial del país. Sin embargo, es importante monitorear los próximos días para determinar si esta tendencia se mantendrá. En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 MXN. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria. Asimismo, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.