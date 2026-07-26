Oficial | Chile, Colombia y Perú prohíben la salida e ingreso del país a quienes hayan postergado este trámite con su pasaporte. (Representación creada con IA)

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Las oficinas migratorias de Chile, Colombia y Perú continúan aplicando controles estrictos para quienes viajen con el pasaporte vencido, tanto en vuelos internacionales como en cruces fronterizos terrestres. La falta de un documento actualizado puede derivar en demoras, impedimentos de embarque e incluso en la negativa de ingreso o salida del territorio.

En paralelo, las compañías aéreas y los organismos de frontera mantienen la exigencia de presentar un pasaporte vigente para autorizar viajes internacionales. Aunque existen algunas flexibilidades dentro de acuerdos regionales específicos, las autoridades remarcan que cada caso queda sujeto a la normativa migratoria del país de destino y a las políticas de las aerolíneas.

Atención: qué ocurre en Chile con los pasaportes vencidos

En Chile, los extranjeros extracontinentales (aquellos países que están fuera del Mercosur) deben presentar un pasaporte vigente o un documento de viaje válido para ingresar o salir del país.

Además, la Policía de Investigaciones (PDI) y las aerolíneas pueden impedir el embarque si detectan que el documento está vencido al momento del control migratorio.

Los ciudadanos chilenos por su parte necesitan contar con documentación vigente para viajar al exterior, aunque existen excepciones puntuales para algunos países sudamericanos que permiten trasladarse con documento de identidad.

Qué exige Colombia para entrar o salir del país

En Colombia, Migración Colombia establece que los viajeros internacionales deben contar con un pasaporte válido y vigente o con un documento habilitado mediante acuerdos internacionales.

Las autoridades también recuerdan que los ciudadanos colombianos deben identificarse como nacionales al momento de ingresar o salir del territorio.

Si el pasaporte está vencido, tanto las aerolíneas como el control migratorio pueden impedir el viaje hasta que el documento sea renovado.

Las autoridades también recuerdan que los ciudadanos colombianos deben identificarse como nacionales al momento de ingresar o salir del territorio. Representación creada con IA

Colombia mantiene una excepción para algunos ciudadanos venezolanos, ya que en determinados casos se acepta el ingreso con pasaporte venezolano vencido bajo condiciones especiales definidas por las autoridades migratorias.

Perú también exige documentación vigente para viajar

Perú exige a los extranjeros presentar un pasaporte o documento de identidad vigente durante el control migratorio.

En el caso de los residentes extranjeros, las autoridades solicitan contar con un pasaporte válido al momento de abandonar el país.

Además, aunque algunos ciudadanos peruanos pueden viajar a países vecinos utilizando el DNI gracias a acuerdos regionales, para muchos destinos internacionales continúa siendo obligatorio presentar un pasaporte vigente.

Si el documento está vencido, las aerolíneas o Migraciones pueden rechazar el embarque o impedir el ingreso según el destino y la nacionalidad del pasajero.

Qué documentos suelen revisar las autoridades migratorias

Antes de autorizar un viaje internacional, las autoridades migratorias y las compañías aéreas suelen verificar distintos requisitos relacionados con la documentación personal.

Entre los principales controles aparecen: