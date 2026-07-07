Un grupo de estadounidenses compró un pueblo abandonado en la España vaciada: intentan convertirlo en un destino turístico.

En un rincón de Zamora, rodeado por uno de los paisajes naturales más llamativos de España, existe un pueblo que durante años quedó detenido en el tiempo. Sus calles vacías, sus construcciones de piedra y su ubicación privilegiada despertaron el interés de quienes buscan recuperar lugares olvidados.

Se trata de Salto de Castro, una pequeña localidad abandonada situada dentro del entorno de los Arribes del Duero, una zona conocida por sus cañones, bosques y paisajes junto al río Duero. Su historia particular lo convirtió en un caso diferente dentro del fenómeno de la despoblación rural.

El pueblo, que permaneció sin habitantes durante décadas, volvió a estar en el centro de la atención cuando un empresario estadounidense decidió adquirirlo con una idea concreta: darle una nueva función sin perder su esencia. La intención es transformar este espacio en un complejo turístico rural integrado en el entorno.

Salto de Castro en Zamora: el pueblo abandonado que busca recuperar su historia

La localidad de Salto de Castro no nació como un pueblo tradicional, sino como un asentamiento creado en la década de 1940 para los trabajadores vinculados a una central hidroeléctrica. “Iberdrola fue el que hizo el poblado para los empleados de la central”, explicó Sergio López, alcalde de Fonfría.

Con el paso del tiempo, cuando finalizaron las obras relacionadas con la central, el lugar perdió su función original y quedó vacío. Según detalló el alcalde, “ya no tenía sentido que viviera gente allí, por lo que Iberdrola se deshizo del poblado y lo vendió a un grupo de inversores”.

Durante años, el conjunto permaneció a la espera de un proyecto que pudiera devolverle actividad. Finalmente, un empresario estadounidense compró el pueblo por un valor estimado de entre 300.000 y 350.000 euros, con el objetivo de desarrollar una propuesta turística.

conocida por sus cañones, bosques y paisajes junto al río Duero. Su historia particular lo convirtió en un caso diferente dentro del fenómeno de la despoblación rural. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La operación fue una compra entre particulares y el Ayuntamiento de Fonfría no participó en la venta. “Es una compra entre particulares de un terreno particular”, señaló López al explicar la situación administrativa del enclave.

El futuro turístico de Salto de Castro: viviendas, naturaleza y patrimonio protegido

El proyecto previsto para Salto de Castro contempla la creación de un alojamiento rural dentro de un espacio con un importante valor paisajístico. La ubicación, en pleno entorno de los Arribes del Duero, es uno de los principales atractivos para quienes buscan turismo de naturaleza.

Sin embargo, la recuperación del pueblo deberá respetar distintas normas de protección. El alcalde explicó que “el salto está hecho todo prácticamente en piedra de granito, que es la piedra de la zona”, por lo que cualquier intervención tendrá que conservar su estructura original.

El conjunto cuenta con 44 viviendas y varios edificios complementarios que reflejan la vida que tuvo en el pasado. Entre ellos se encuentran una iglesia, una escuela, un consultorio, un antiguo cuartel de la Guardia Civil y una piscina.

Ubicación: provincia de Zamora, dentro del entorno natural de los Arribes del Duero.

Origen: fue construido en la década de 1940 para trabajadores de una central hidroeléctrica.

Situación actual: permanece abandonado desde hace décadas.

Compra: fue adquirido por un empresario estadounidense por una cifra estimada entre 300.000 y 350.000 euros.

Proyecto: creación de un complejo de turismo rural.

Construcciones: incluye 44 viviendas y edificios comunitarios.