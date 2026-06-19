Miles de jubilados en México podrían ver reflejado un incremento considerable en su depósito de julio, pero no todos lo recibirán de manera automática.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) contempla un mecanismo poco conocido que permite elevar el monto mensual de la pensión hasta en un 25%, siempre y cuando el beneficiario tenga ciertos familiares a su cargo debidamente registrados.

Quienes no realicen este trámite a tiempo podrían quedarse sin el ajuste, aun cuando cumplan con las condiciones para recibirlo.

¿De dónde sale ese 25% extra en la pensión?

El incremento no es un bono ni un aumento general, sino lo que el IMSS denomina “asignaciones familiares”: un apoyo económico adicional que se suma al pago base cuando el pensionado tiene personas que dependen de él .

El monto varía según el tipo de familiar acreditado, por lo que no todos los beneficiarios reciben el mismo porcentaje.

Por ejemplo, contar con esposa o concubina aporta un 15% extra, mientras que cada hijo que cumpla los requisitos suma un 10% adicional. De esta forma, un pensionado que logre acreditar a su pareja y a un hijo podría alcanzar justamente ese 25% de incremento sobre su pago mensual.

IMSS confirma aumento de hasta 25% en la pensión de julio: quiénes pueden recibirlo y cómo tramitarlo. Fuente: Shutterstock

¿Quién puede tramitarlo y qué documentos pide el IMSS?

Este beneficio aplica únicamente para quienes se jubilaron por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo el esquema de la Ley del Seguro Social de 1973, y no se otorga de forma automática: el pensionado debe presentarse ante la Unidad de Medicina Familiar que le corresponde y solicitar la modificación de su pensión.

Entre los documentos más solicitados están la identificación oficial, el comprobante de cuenta bancaria con CLABE, el acta de matrimonio o nacimiento de los hijos en común, además de constancias de estudios si se trata de hijos entre 16 y 25 años . El trámite no tiene costo, por lo que cualquier cobro asociado debe tomarse como una alerta.

¿En qué casos se pierde este aumento?

El beneficio no es permanente y puede darse de baja si cambian las circunstancias que lo originaron. Esto ocurre, por ejemplo, si fallece el familiar registrado, si los hijos dejan de estudiar, si llegan a los 25 años siendo estudiantes, o si no se entrega a tiempo la constancia de estudios correspondiente. Por ello, además de tramitar el aumento, es importante que los pensionados mantengan actualizada su documentación ante el IMSS para evitar sorpresas en futuros depósitos.