Las escapadas de fin de semana suelen exigir algo más que espacio para pasajeros y equipaje. Cuando se trata de pasar varias horas en ruta, aspectos como la comodidad, el entretenimiento y la facilidad de uso adquieren un rol central en la experiencia de viaje. En ese contexto, el nuevo Nissan X-Trail incorpora una serie de tecnologías orientadas a mejorar la vida a bordo durante cada recorrido.

Uno de los pilares principales del modelo es el confort para toda la familia. Con la información técnica, el vehículo combina amplitud interior con equipamiento pensado para que conductor y pasajeros puedan disfrutar más del trayecto, independientemente de la distancia recorrida.

Entre los elementos destacados aparece el sistema de audio BOSE con 10 bocinas, una de las características que contribuyen a crear una atmósfera más agradable dentro del habitáculo durante los desplazamientos por carretera.

Cómo la conectividad permite aprovechar mejor el tiempo durante cada recorrido

La tecnología también ocupa un papel importante en la experiencia diaria. El modelo incorpora una pantalla de infoentretenimiento de 12.3 pulgadas y un clúster digital del mismo tamaño, que permiten acceder a información y funciones desde un entorno completamente digital.

Foto: Nissan.

A ello se suman Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, además de un cargador inalámbrico para dispositivos móviles. Estas funciones buscan facilitar la conexión de teléfonos y aplicaciones sin necesidad de utilizar cables durante el viaje.

El equipamiento incluye además un espejo retrovisor inteligente y espejos laterales eléctricos con calefacción y función de plegado automático, además de la apertura eléctrica de cajuela “No touch” con sensor de pie, elementos que aportan practicidad tanto en la ciudad como durante una salida de fin de semana.

Por qué la seguridad y el confort se vuelven protagonistas en los trayectos por carretera

La experiencia a bordo se complementa con aire acondicionado de triple zona, una característica pensada para que distintos ocupantes puedan disfrutar de una climatización más adecuada durante recorridos largos. También incorpora asientos con vestiduras en piel sintética como parte de su propuesta de confort.

Junto con estas soluciones orientadas a la comodidad, el vehículo incorpora hasta 15 tecnologías de asistencia a la conducción, incluyendo ProPILOT Assist, es decir, la asistencia de manejo semiautónomo y el Monitor Inteligente de Visión Periférica con Detección de Objetos en Movimiento. Estos sistemas están diseñados para apoyar al conductor y reforzar la seguridad durante el trayecto.

De esta manera, la propuesta del nuevo Nissan X-Trail combina confort, conectividad y asistencia a la conducción con el objetivo de que las escapadas de fin de semana resulten más cómodas para todos los ocupantes y que el foco esté puesto en disfrutar el viaje tanto como el destino.