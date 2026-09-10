Al momento de elegir un vehículo, aspectos como el diseño exterior o el desempeño suelen captar buena parte de la atención. Sin embargo, la evolución tecnológica de los SUV ha llevado a que otros atributos cobren cada vez más importancia, especialmente para quienes utilizan el vehículo como herramienta cotidiana para trasladar a toda la familia.

En ese escenario, la seguridad se ha transformado en uno de los principales focos de desarrollo dentro del segmento. El nuevo Nissan X-Trail 2027 incorpora hasta 15 tecnologías de asistencia a la conducción, un conjunto de sistemas diseñados para acompañar al conductor y ayudarlo a enfrentar situaciones que pueden surgir durante el manejo diario.

La propuesta incluye herramientas orientadas a anticipar movimientos de otros vehículos, detectar obstáculos fuera del campo visual y contribuir a evitar colisiones. El objetivo es complementar la atención del conductor mediante sistemas que monitorean constantemente el entorno.

Cómo la tecnología puede ayudar a anticipar riesgos durante un viaje en ciudad o carretera

Entre los elementos destacados figura ProPILOT Assist, el sistema de manejo semiautónomo, una de las tecnologías integradas dentro del paquete de asistencias disponibles. A ello se suma el Monitor Inteligente de Visión Periférica con Detección de Objetos en Movimiento, desarrollado para mejorar la percepción 360° de lo que sucede alrededor del vehículo durante maniobras y desplazamientos.

Foto: Nissan.

Estas soluciones trabajan junto a otros componentes de seguridad como las seis bolsas de aire, formando una propuesta enfocada en brindar mayor respaldo al conductor y a los ocupantes en distintos escenarios de manejo.

A través del material técnico del modelo, la intención es ofrecer una conducción que inspire confianza tanto en recorridos urbanos como en trayectos por carretera, donde las condiciones del tránsito y del camino pueden variar constantemente.

Qué papel juegan la conectividad y la información en una conducción más segura

La tecnología de seguridad también se complementa con recursos que facilitan el acceso a información relevante durante el trayecto. El equipamiento incluye un Head-Up Display, clúster digital de 12.3 pulgadas y pantalla de infoentretenimiento del mismo tamaño.

A estos elementos se suman Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, además del cargador inalámbrico para dispositivos móviles. Aunque forman parte del apartado tecnológico del vehículo, también contribuyen a una experiencia de uso más integrada durante los desplazamientos cotidianos.

De esta manera, la propuesta del modelo pone el foco en algo que para muchos usuarios resulta tan importante como el diseño o el desempeño: la capacidad de contar con tecnologías que ayuden a conducir con mayor tranquilidad.