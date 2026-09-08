El confort se ha convertido en uno de los aspectos más valorados por quienes utilizan un SUV como vehículo familiar. Más allá del espacio disponible, la experiencia a bordo depende de una combinación de tecnología, comodidad y funcionalidades pensadas para facilitar cada trayecto. En ese contexto, Nissan X-Trail incorpora una serie de elementos orientados a mejorar el tiempo que conductor y pasajeros pasan dentro del vehículo.

Uno de los pilares principales del vehículo es el confort para toda la familia, ya que la propuesta contempla un espacio amplio para los ocupantes junto con una serie de tecnologías diseñadas para hacer más agradable la experiencia durante recorridos urbanos y viajes largos.

Entre los elementos destacados figura un sistema de audio BOSE con hasta 10 bocinas, pensado para acompañar los desplazamientos con una experiencia sonora envolvente. También se incorpora una iluminación interior que contribuye a generar una atmósfera más confortable dentro de la cabina.

Cómo la conectividad y el equipamiento interior acompañan los trayectos cotidianos

La tecnología también desempeña un papel importante en la experiencia de uso. El vehículo cuenta con una pantalla de infoentretenimiento de 12.3 pulgadas, lo que permite concentrar información y funciones en un entorno digital fácilmente accesible para el conductor.

A ello se suman Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, además de un cargador inalámbrico para dispositivos móviles. Estas funciones buscan facilitar la conectividad durante los desplazamientos sin depender de cables dentro del habitáculo.

Foto: Nissan.

El equipamiento incluye además, espejo retrovisor inteligente y espejos laterales eléctricos con calefacción y función de plegado automático, así como la apertura eléctrica de cajuela “No touch” con sensor de pie. Estas características complementan la experiencia diaria al aportar mayor practicidad en diferentes situaciones de conducción.

Cuáles son las características pensadas para aumentar la comodidad durante viajes largos

Otro de los elementos orientados al bienestar de los ocupantes es el aire acondicionado de triple zona, que permite gestionar la climatización de manera más personalizada dentro del vehículo. También incorpora asientos con vestiduras en piel sintética, una característica incluida dentro de la propuesta de confort del modelo.

El documento destaca que la cabina fue concebida como un espacio para acompañar los distintos momentos de la vida familiar, combinando amplitud, tecnología y equipamiento. La intención es ofrecer un entorno que facilite tanto los trayectos cotidianos como los desplazamientos de mayor duración.