Pasar goma de borrar sobre las zapatillas por qué lo recomiendan y para qué sirve

Una técnica casera que circula en redes sociales propone frotar una goma de borrar blanca sobre las zapatillas para eliminar manchas y suciedad superficial. El truco, simple y económico, se volvió popular entre quienes buscan alternativas caseras a los productos de limpieza tradicionales.

La goma de borrar actúa como un abrasivo suave, capaz de levantar la suciedad adherida a la superficie del calzado sin dañar el material. Por eso, muchos la recomiendan especialmente para zapatillas de cuero sintético, gamuza o tela blanca, donde las marcas y manchas leves suelen notarse más.

Para qué sirve realmente este truco

El uso de la goma de borrar es efectivo principalmente para manchas superficiales recientes, como marcas de roce, polvo acumulado o pequeñas rayas de suciedad. Al frotar con movimientos suaves y constantes, la goma va arrastrando la suciedad sin necesidad de agua ni productos químicos, lo que la convierte en una opción práctica para una limpieza rápida.

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Sin embargo, no todos los casos son iguales. Ante manchas más profundas, grasitud o suciedad incrustada, este método puede no ser suficiente y requerir de todos modos un lavado más completo con agua, jabón neutro o productos específicos para calzado.

Recomendaciones para aplicarlo correctamente

Antes de frotar la goma sobre toda la zapatilla, se recomienda probar primero en una zona poco visible, para verificar que el material no se dañe ni cambie de color. Esto es especialmente importante en materiales delicados como el cuero o la gamuza, que pueden reaccionar de forma distinta a la fricción.

También conviene usar una goma blanca y limpia, ya que las de colores pueden dejar restos de tinte sobre la superficie del calzado. Una vez terminada la limpieza, se puede pasar un paño húmedo para retirar los residuos de goma que queden sobre la tela.

Este método no reemplaza una limpieza profunda, pero funciona como una solución rápida y accesible para el mantenimiento diario del calzado, sobre todo en manchas leves que aparecen con el uso cotidiano.