El pago correspondiente al bimestre septiembre-octubre de 2026 continúa esta semana para las personas beneficiarias de las Pensiones y Programas para el Bienestar. El depósito se realiza de acuerdo con la primera letra del apellido, por lo que cada grupo tiene una fecha específica asignada.

De acuerdo con el calendario oficial, desde este miércoles 16 y hasta el viernes 25 de septiembre todavía quedan varios grupos por recibir su dinero. Las personas adultas mayores de 65 años en adelante reciben un monto de 6,400 pesos bimestrales, depositados directamente en su tarjeta del Banco del Bienestar.

Oficial | Atrasaron el calendario de la Pensión Bienestar para septiembre y el pago de la pensión llegará más tarde para este grupo Gobierno de México

¿Qué apellidos reciben el depósito esta semana?

El calendario establece que los depósitos continúan de manera escalonada conforme a la primera letra del primer apellido. Para los días que quedan de esta semana, las fechas son las siguientes:

Miércoles 16 de septiembre: apellidos que comienzan con G .

Jueves 17 de septiembre: apellidos que comienzan con N, Ñ y O .

Viernes 18 de septiembre: apellidos que comienzan con P y Q.

Una vez concluida esta semana, el calendario continuará el lunes 21 de septiembre con las personas cuyos apellidos comienzan con la letra R. El pago se mantiene durante toda la semana siguiente hasta completar los grupos establecidos.

Estos adultos recibirán su pago esta semana. Gobierno de México.

Estas son las últimas fechas del calendario de septiembre

Después del viernes 18, todavía quedan cuatro jornadas de depósitos correspondientes al bimestre septiembre-octubre. Las personas beneficiarias deben consultar la letra de su primer apellido para identificar el día asignado:

Lunes 21 de septiembre: letra R.

Martes 22 de septiembre: nuevamente corresponde a la letra R.

Miércoles 23 de septiembre: letra S.

Jueves 24 de septiembre: letras T, U y V.

Viernes 25 de septiembre: letras W, X, Y y Z.

El Gobierno de México señala que, a partir del día indicado para el depósito, las personas pueden disponer de su recurso. Para quienes realicen el retiro directamente en ventanilla del Banco del Bienestar, es necesario llevar la tarjeta y una identificación oficial, con el objetivo de efectuar la operación.