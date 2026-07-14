La gestión de renovación tiene requisitos estrictos y quienes no los cumplan deberán solicitar un nuevo pasaporte

El trámite para renovar el pasaporte estadounidense es una gestión abierta para todos con requisitos estrictos, y quienes no las cumplan con las condiciones que establece el Departamento de Estado tendrán que solicitar un nuevo pasaporte de forma presencial.

Para que la persona pueda acceder al trámite de renovación, una de las condiciones que se deben cumplir es que el pasaporte se encuentre en un buen estado físico, sin otro deterioro más allá del uso.

El trámite para renovar el pasaporte estadounidense es una gestión abierta para todos con requisitos estrictos Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

Estados Unidos prohíbe la renovación del pasaporte: ¿Con qué condiciones se deben cumplir para realizar este trámite?

Para quienes quieran renovar el pasaporte estadounidense, el Departamento de Estado establece que se deben cumplir las siguientes condiciones:

Estar en posesión de su último pasaporte para presentarlo con la solicitud

Que el pasaporte no haya sido reportado como robado o perdido

Que se haya emitido dentro de los últimos 15 años

Que se haya emitido cuando el titular tenía 16 años o más

Que esté emitido con el nombre actual del solicitante

Que no presente daños más allá del deterioro normal de uso

¿Quiénes no pueden acceder al trámite de renovación?

Quienes no puedan renovar el pasaporte, tendrán que presentar el Formulario DS-11 para solicitar uno nuevo. Entran en esta categoría todos aquellos:

Cuyo pasaporte haya sido emitido hace más de 15 años

Cuyo pasaporte haya sido expedido antes de cumplir los 16

Cuyo pasaporte haya sido reportado como perdido o robado

Que no puedan presentar su pasaporte anterior

Menores de 16 años

Renovar el pasaporte en Estados Unidos: información importante que todos deben conocer

Si se cumplen con los requisitos de renovación establecidos por el organismo, se deben seguir los siguientes pasos: