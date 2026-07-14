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Miles de contribuyentes desconocen que una deuda fiscal elevada puede tener consecuencias mucho más allá de multas e intereses. En determinados casos, el Gobierno de Estados Unidos puede bloquear la emisión de nuevos pasaportes, impedir su renovación e incluso solicitar la revocación de documentos ya vigentes.
La medida surge de una coordinación entre el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Departamento de Estado, que permite restringir los pasaportes de personas con importantes deudas tributarias federales sin resolver.
El trámite que puede bloquear e incluso revocar todos los pasaportes
Según la información oficial del IRS, una persona puede ser certificada como deudor tributario grave cuando mantiene una deuda federal exigible superior a USD 66.000, incluyendo impuestos, intereses y multas. Este umbral se ajusta periódicamente por inflación.
Para que se aplique la medida, el IRS debe haber iniciado acciones formales de cobro, como:
- La presentación de un gravamen fiscal federal
- La emisión de un embargo tributario (levy)
- El agotamiento de determinadas instancias administrativas
Prohíben y dejan sin validez los pasaportes de todos los que demoraron este trámite
Una vez que el IRS certifica la deuda ante el Departamento de Estado, las autoridades pueden:
- Negar la emisión de un nuevo pasaporte
- Rechazar una solicitud de renovación
- Suspender el trámite de renovación en curso
- Revocar un pasaporte vigente en determinados casos