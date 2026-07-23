Estados Unidos mantiene un sistema de revisión permanente sobre las visas emitidas a ciudadanos extranjeros.

Obtener una visa para ingresar a los Estados Unidos ya no significa que su vigencia esté garantizada hasta la fecha de vencimiento. El Departamento de Estado confirmó que mantiene un proceso de revisión permanente sobre los titulares de estos documentos y que podrá revocarlos cuando detecte incumplimientos de la legislación migratoria o nuevas causas de inelegibilidad.

Según informó la Embajada de Estados Unidos, todas las visas están sujetas a un monitoreo continuo antes, durante y después de su expedición, y pueden ser canceladas cuando el titular deje de cumplir los requisitos establecidos por la legislación migratoria estadounidense.

La medida forma parte de la política de vigilancia permanente aplicada por las autoridades migratorias y puede derivar, en determinados casos, en procesos de deportación para quienes permanezcan en territorio estadounidense con una visa revocada.

Las autoridades migratorias pueden revocar una visa cuando detecten incumplimientos de la legislación estadounidense. Shutterstock

En qué casos Estados Unidos puede revocar una visa

El Departamento de Estado explicó que una visa puede ser cancelada por distintas razones previstas en la legislación migratoria de Estados Unidos.

Entre ellas se encuentran:

Haber sido arrestado o condenado por un delito

Permanecer en el país más tiempo del autorizado

Utilizar la visa para actividades distintas a las permitidas según su categoría

Representar un riesgo para la seguridad pública o nacional

Además, la autoridad migratoria puede revocar el documento cuando aparezca información nueva que demuestre que el titular ya no reúne las condiciones bajo las cuales obtuvo la visa.

Qué ocurre si una visa es revocada

Cuando una visa pierde su vigencia, el documento deja de ser válido para ingresar a los Estados Unidos.

Si el titular aún se encuentra fuera del país y desea viajar nuevamente, deberá presentar una nueva solicitud de visa de no inmigrante y pagar la tarifa correspondiente.

En cambio, si la persona permanece en territorio estadounidense al momento de la revocación y se determina que incumplió las normas migratorias o incurrió en alguna causal prevista por la ley, podrá enfrentar un procedimiento de remoción o deportación.

¿Cómo funcionan los nuevos controles migratorios?

Durante 2025, el Departamento de Estado reforzó el sistema de vigilancia continua sobre millones de visas estadounidenses vigentes con el fin de detectar posibles incumplimientos posteriores a su expedición. Aunque ese operativo se anunció el año pasado, el proceso de revisión permanente sigue vigente y forma parte de la política migratoria actual de Estados Unidos.

La normativa prevé controles continuos incluso después de que el documento haya sido aprobado y entregado. (Fuente: Montaje EC)

Las verificaciones incluyen el análisis de antecedentes migratorios, registros policiales y cualquier otra información relevante que surja después de la emisión de la visa. Además, cuando la legislación lo permite, las autoridades también pueden revisar redes sociales y otros antecedentes del titular.

Las autoridades estadounidenses señalaron que, si durante estas verificaciones aparece evidencia de que el titular ya no cumple los requisitos exigidos, la visa podrá ser revocada de inmediato.

Lo que establece la legislación de Estados Unidos

La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) y la normativa federal otorgan al Departamento de Estado la facultad de cancelar visas tanto de inmigrante como de no inmigrante en diferentes circunstancias.

Entre las causales previstas figuran la presentación de información falsa u omisiones relevantes durante la solicitud, cambios en las condiciones que justificaron el otorgamiento del documento, nuevos antecedentes penales, vínculos con actividades ilícitas o razones relacionadas con la seguridad nacional y el interés público.

La legislación también permite que un funcionario consular revoque una visa cuando existan nuevas pruebas o determine que el documento fue expedido de manera incorrecta conforme a las normas vigentes.