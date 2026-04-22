En España, el Gobierno establece 14 días de fiesta en todo el territorio, de los cuales 12 son feriados de carácter nacional y dos son designados por las comunidades autónomas. Sin embargo, existen otras festividades en el calendario en los que se recuerdan acontecimientos importantes. Durante este miércoles, 22 de abril de 2026, el pueblo español festeja El Día Internacional de la Madre Tierra, un día no festivo que se celebra cada miércoles, 22 de abril de 2026 para mantener viva la historia de España. El Día Internacional de la Madre Tierra, celebrado el 22 de abril, fue proclamado por las Naciones Unidas en 2009 con el fin de concienciar sobre los problemas ambientales que enfrenta nuestro planeta. Esta efeméride busca sensibilizar a la humanidad sobre la superpoblación, la contaminación y la conservación de la biodiversidad, promoviendo un cambio en la forma en que interactuamos con nuestro entorno. El origen de esta celebración se remonta a 1968, cuando se organizó un simposio sobre los efectos del deterioro ambiental en la salud humana. A partir de 1970, se realizaron manifestaciones masivas que llevaron a la creación de la Agencia de Protección Ambiental en Estados Unidos y a la primera conferencia internacional sobre el medio ambiente en 1972, marcando un hito en la lucha por la protección del planeta. A lo largo de los años, el Día Internacional de la Madre Tierra ha sido una plataforma para importantes actuaciones globales y el reconocimiento de individuos y grupos que trabajan por el medio ambiente. La relación entre la salud humana y la salud del planeta se ha vuelto más evidente, especialmente tras la pandemia de coronavirus, lo que subraya la necesidad de cuidar y restaurar nuestro entorno para garantizar un futuro sostenible. Para celebrar el Día Internacional de la Madre Tierra, puedes involucrarte en actividades comunitarias que promuevan la conservación del medio ambiente. Organizar o participar en jornadas de limpieza en playas, parques o bosques es una excelente manera de contribuir. Además, formar grupos de repoblación de árboles o plantas nativas ayuda a restaurar ecosistemas locales y a fomentar la biodiversidad. Otra forma de celebrar esta festividad es educar a las nuevas generaciones sobre la importancia de cuidar nuestro planeta. Puedes realizar talleres o charlas en escuelas, donde se enseñe a los niños sobre la naturaleza, la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente. También puedes nominar a personas que consideres merecedoras del premio "Campeones de la Tierra" para reconocer su labor en la protección del medio ambiente.