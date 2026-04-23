En España, el Gobierno establecen 14 días de festividad en todo el país, de los cuales 12 son a nivel nacional y dos son designados por las comunidades autónomas. No obstante, hay otras celebraciones en el calendario que conmemoran eventos importantes y no son parte de estos feriados. Durante este jueves, 23 de abril de 2026, el pueblo español festeja El Día de San Jordi, un feriado regional que se celebra cada jueves, 23 de abril de 2026 para mantener viva la historia de España. El Día de San Jordi se celebra el 23 de abril en Cataluña, combinando amor, literatura y cultura. Esta festividad, con raíces en el siglo XV, honra a San Jorge, el patrón de la región y se basa en la leyenda de su valentía al derrotar a un dragón. La rosa que brotó de la sangre del dragón se ha convertido en un símbolo de amor y coraje, representando el intercambio de afecto entre las personas en esta fecha especial. Desde 1923, la tradición de regalar libros se ha sumado a la celebración, promoviendo la lectura y convirtiendo el Día de San Jordi en un evento literario único. Las calles de Cataluña se llenan de color y emoción, con librerías y floristerías que ofrecen una amplia variedad de rosas y libros, atrayendo a miles de personas que buscan el regalo perfecto para sus seres queridos. Además de los intercambios de rosas y libros, el Día de San Jordi incluye actividades culturales y artísticas, como conciertos, lecturas de poemas y talleres. Esta festividad no solo celebra el amor y la literatura, sino que también refuerza la identidad cultural catalana y promueve la industria editorial, convirtiendo a Cataluña en un importante centro literario a nivel mundial. Para celebrar el día de San Jordi, es esencial participar en el intercambio de rosas y libros, una tradición que simboliza el amor y la literatura. Las calles de Cataluña se llenan de color y alegría, donde parejas, amigos y familiares se regalan estos obsequios, creando un ambiente de complicidad y romance. Visitar las librerías y floristerías locales para elegir el regalo perfecto es una parte fundamental de la celebración. Además, se pueden disfrutar de diversas actividades culturales y artísticas que enriquecen la festividad. Asistir a lecturas de poemas, conciertos y firmas de libros en las plazas y avenidas permite sumergirse en la riqueza literaria y artística de Cataluña. Participar en talleres de escritura o exposiciones de arte también contribuye a promover la lectura y la creatividad, haciendo del día de San Jordi una experiencia inolvidable.