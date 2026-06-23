Las personas que planean comprar una vivienda mediante un crédito del Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) deberán cumplir con un requisito obligatorio antes de concretar la operación. Se trata del avalúo inmobiliario, un documento que determina el valor real del inmueble y valida las condiciones de la propiedad.

De acuerdo con información difundida por el ISSSTE, este procedimiento es indispensable para obtener un crédito hipotecario, ya que permite verificar que el comprador esté pagando un precio justo y que la vivienda cumpla con las características necesarias para ser financiada.

Además de respaldar el monto del crédito, el avalúo funciona como una medida de protección para el patrimonio de las familias, ayudando a prevenir fraudes y brindando mayor certeza sobre la inversión que se realizará.

Alerta ISSSTE: cancelarán el servicio a beneficiarios que no realicen este trámite urgente a tiempo (foto: archivo).

¿Qué verifica el avalúo que exige FOVISSSTE?

Antes de autorizar la compra de una vivienda, el avalúo debe ser realizado por una Unidad de Valuación autorizada por el Fondo y permite revisar diversos aspectos técnicos del inmueble.

Estado físico de la vivienda.

Ubicación del inmueble.

Estado de conservación.

Tamaño y características de la construcción.

Uso de suelo y situación legal de la propiedad.

Valor comercial real de la vivienda.

Según el ISSSTE, este estudio técnico es fundamental porque “determina el valor real de la vivienda y confirma que estás pagando un precio justo y seguro”. Por ello, ninguna operación financiada mediante crédito FOVISSSTE puede concretarse sin contar previamente con este documento.

FOVISSSTE

Los requisitos que debe cumplir la vivienda para obtener el crédito

La dependencia explicó que el costo del avalúo corre por cuenta del derechohabiente y que su vigencia es de seis meses. En caso de que el trámite de adquisición no concluya dentro de ese periodo, puede solicitarse una ampliación de otros seis meses sin costo adicional.

Para llevar a cabo el estudio será necesario presentar documentos como la escritura del inmueble, la boleta predial y los planos de la vivienda.

Además, el solicitante tiene la posibilidad de elegir la Unidad de Valuación autorizada que realizará el procedimiento.

Entre las condiciones que debe cumplir la vivienda destacan contar con una vida útil mínima de 30 años, no encontrarse en una zona de riesgo, disponer de servicios básicos como agua, drenaje y energía eléctrica, así como tener al menos 40 metros cuadrados de construcción.

También debe incluir dos recámaras, un baño completo, espacio para cocina y áreas de uso común, requisitos que buscan garantizar que la inversión sea segura y adecuada para las familias que acceden a un crédito hipotecario.