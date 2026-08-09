La astrología occidental pronostica el futuro de los signos zodiacales de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio ) en base a la posición planetaria, de las estrellas y los astros.

Los individuos que nacieron bajo el signo de Leo este domingo tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales.

Asimismo, podrán conocer cuáles son sus cifras de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada.

El horóscopo de Leo para este domingo

Acepta la realidad tal como es y, de una vez por todas, toma esa decisión importante que has estado postergando sin parar. Evalúa por última vez los pros y los contras y, si lo deseas, considera el punto de vista de tu pareja. Luego, da el paso.

El horóscopo del día para Leo (foto: Pixabay).

¿Cómo le irá en el amor a Leo, según el horóscopo?

Leo tendrá un día afortunado en el amor: su magnetismo atraerá encuentros agradables y gestos sinceros. Hoy la mejor compatibilidad es con Aries.

¿Cómo le irá en el trabajo a Leo este domingo?

Leo, tu suerte en el trabajo se activa cuando aceptas la realidad tal como es y, de una vez por todas, tomas esa decisión que has postergado: evalúa por última vez los pros y los contras, considera la opinión de tu pareja si lo deseas y luego da el paso que abrirá nuevas oportunidades.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Leo

Leo puede cuidar su salud durmiendo 7–8 horas, comiendo balanceado, hidratándose, haciendo ejercicio regular, evitando tabaco y exceso de alcohol, manejando el estrés y asistiendo a chequeos médicos periódicos.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pixabay).

Consejos de hoy para Leo

1. Acepta la realidad tal como es. 2. Sopesa por última vez pros y contras y, si quieres, consulta a tu pareja. 3. Decide y da el paso hoy.

En un contexto cambiante, la consulta diaria del horóscopo gana terreno como referencia para anticipar lo que depara el futuro, una rutina que muchos adoptan para orientar decisiones y planear el rumbo.