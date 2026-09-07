Al viajar con menores desde Estados Unidos hacia Argentina es esencial que las familias presten especial atención a un documento obligatorio cuando el niño viaje acompañado por uno sólo de sus padres: una carta de consentimiento notariada del padre o madre que no está presente.

Este documento es solicitado sólo cuando el niño reside en Argentina y se trata de una autorización formal que habilita al menor a viajar. El único caso en el que se exime este requisito es cuando el padre que viaja cuenta con la custodia exclusiva, en cuyo caso tendrá que presentar una prueba.

De no cumplir con estos requisitos tanto autoridades como aerolíneas podrán frenar el traslado.

Viajar desde Estados Unidos con niños que residen en Argentina: qué hay que llevar

Cuando un padre viaja a Argentina con un niño que reside en el país, se requiere una carta de consentimiento notariada del progenitor ausente.

Si esta autorización fue preparada en Estados Unidos, las autoridades argentinas también exigirán que esté traducida oficialmente y que tenga una apostilla de Estados Unidos.

Al viajar con niños es fundamental llevar documentos obligatorios como certificado de nacimiento o pruebas de vínculo.

Qué documento se exige a los niños que viajan sin sus padres

Cuando un menor viaja por su cuenta o acompañado de un adulto que no es su padre, es necesario presentar una autorización escrita y notariada de quienes tienen su custodia.

Todos los menores incluidos aquellos con doble nacionalidad tienen que presentar este documento.

Las autoridades estadounidenses señalan que Argentina ha bloqueado la salida de menores que viajaban sin un padre o tutor por no cumplir con los requisitos adecuados.

Información importante para todos los padres que viajen con menores a Argentina desde Estados Unidos

Además de las autorizaciones correspondientes, en todos los casos es necesario llevar una copia del certificado de nacimiento de cada menor o cualquier otra prueba que demuestre la relación legal con el niño.

Para los menores nacidos en Estados Unidos, las autoridades exigen que el certificado de nacimiento esté apostillado y traducido por un traductor certificado.