Es un hecho confirmado por las autoridades. El servicio del Trolebús experimentará una ampliación en el trayecto correspondiente al Estado de México (Edomex), tras la aprobación de una nueva terminal en uno de sus municipios más reconocidos.

Comenzaremos este mismo año", declaró recientemente. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el propósito es beneficiar a un mayor número de usuarios en el país. Conoce los detalles sobre las mejoras en el transporte público y prepárate para disfrutar de una mejor experiencia de viaje. Se espera que miles de pasajeros se vean beneficiados próximamente.

En detalle, la mandataria autorizó la extensión del recorrido hasta el municipio de Ixtapaluca, donde se construirá próximamente una nueva terminal. “Inauguramos el Trolebús elevado hasta Chalco y de ahí vamos a llegar a Ixtapaluca.

Ya es oficial: el Trolebús se ampliará hasta Ixtapaluca y este será su servicio completo en Edomex (foto: archivo).

Actualizaciones sobre la expansión de la ruta del Trolebús

El presidente municipal de Ixtapaluca, Felipe Arvizu, ha indicado que, tras la aprobación de la terminal, se está realizando una evaluación del trazado de la extensión entre Ciudad de México (CDMX) y Edomex con el propósito de asegurar la eficiencia del transporte. En este sentido, se están considerando actualmente dos posibles rutas:

Servicio de Transporte público.

¿Cuál es el recorrido del Trolebús Chalco-Santa Martha?

Esta línea del Trolebús establece una conexión entre el Estado de México y la Ciudad de México, abarcando una distancia de 18.5 kilómetros. Su diseño persigue el objetivo de optimizar la movilidad de millones de ciudadanos que residen en la zona oriente del Valle de México, facilitando la integración con la Línea A del Metro y la Línea 2 del Cablebús.

La implementación de esta infraestructura es fundamental para el desarrollo urbano y social de la región, ya que no solo mejora el transporte público, sino que también contribuye a la reducción de la congestión vehicular y a la disminución de la contaminación ambiental.

¿Cuándo comenzarán las operaciones de la extensión del Trolebús?

Aunque el tramo original del Trolebús fue inaugurado en mayo de 2025, con varias estaciones en operación y otras en construcción, ya se contempla una segunda etapa del proyecto: la extensión hasta Ixtapaluca.

Esta ampliación no tiene todavía una fecha definida para su apertura, sin embargo, su realización fue aprobada por las autoridades como parte del compromiso por modernizar el transporte público, garantizando traslados mucho más seguros, eficientes y accesibles.