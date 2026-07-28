Durante el cierre de mercados de este martes, 28 de julio de 2026, el dólar canadiense alcanzó los MXN 12.35, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.2% en comparación con su costo en la sesión de apertura.

El Dólar canadiense registró un leve avance semanal de 0.13%, pero en el último año acumula una caída de -5.71%, lo que sugiere una tendencia bajista pese al repunte reciente.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar canadiense comenzó con tres avances, siguió con dos retrocesos, repuntó dos jornadas y cerró con tres caídas, dejando un balance negativo y tono bajista.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana, con un 5.33%, indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 6.38%.

La cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en comparación con los días anteriores. Este cambio sugiere que la moneda se está fortaleciendo frente a otras divisas, beneficiándose de factores económicos favorables.

Sin embargo, a pesar de esta tendencia al alza, es importante considerar posibles factores externos que puedan influir en el comportamiento futuro del Dólar canadiense. Mantener una observación constante de las fluctuaciones del mercado será crucial para anticipar su dirección.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Dólar canadiense en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.