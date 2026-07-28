La escasez de suelo urbanizable, la creciente complejidad de la movilidad y los cambios en los estilos de vida detonan la consolidación de la vivienda vertical.

En esta noticia El entorno gana valor

La ubicación se convirtió en el principal factor para comprar o rentar una vivienda en la Ciudad de México, por encima del tamaño del inmueble, debido a que los compradores buscan reducir tiempos de traslado y tener acceso inmediato a centros de trabajo, escuelas, hospitales y otros servicios, coincidieron especialistas del sector inmobiliario.

En el marco del University Day, organizado por University Tower, expertos señalaron que la escasez de suelo urbanizable, la creciente complejidad de la movilidad y los cambios en los estilos de vida han impulsado la consolidación de la vivienda vertical como una de las principales respuestas al desarrollo urbano en la capital del país.

Federico Jiménez, regional partner MX-Centro de 4S Real Estate, explicó que la Generación Z y los centennials comienzan a incorporarse al mercado de compra de vivienda vertical, mientras que el sector atraviesa una etapa de estabilización tras el crecimiento registrado entre 2020 y 2023, derivado de una menor oferta disponible y de nuevas preferencias de los consumidores.

Durante el webinar Radiografía del Real Estate en CDMX: Tendencias de renta y comportamiento del usuario, Alejandro Cáceres Urdaneta, Key Account Manager Desarrollos & Corporativos de Inmuebles24, explicó que la escasez de suelo urbanizable convirtió al departamento en el producto predominante del mercado, mientras que los espacios compactos responden a la necesidad de privilegiar la conectividad sobre los metros cuadrados.

El entorno gana valor

El cambio en las preferencias también ha elevado la importancia de las amenidades. El crecimiento del trabajo híbrido ha impulsado la demanda de desarrollos con espacios de coworking, gimnasios, áreas comunes y servicios que permitan integrar la vida laboral y personal.

Enrique Téllez, codirector de Desarrolladora del Parque, sostuvo que el verdadero valor de un proyecto ya no depende únicamente de sus características internas, sino también de su entorno.

“Hoy, el verdadero valor de una vivienda vertical no se mide solo por sus metros cuadrados, sino por los kilómetros que deja de recorrer cada día quien la habita”, afirmó.

El directivo agregó que la cercanía con cafeterías, restaurantes, parques, hospitales, escuelas, corredores comerciales y sistemas de transporte se ha convertido en parte de la propuesta de valor de los desarrollos, al permitir que las personas realicen la mayoría de sus actividades cotidianas a pocos minutos de distancia.

Asimismo, especialistas señalaron que la alcaldía Cuauhtémoc concentra actualmente la mayor oferta de vivienda vertical en la Ciudad de México gracias a su conectividad, infraestructura y concentración de empleos y servicios.