El Servicio Militar Nacional (SMN) sigue vigente y, cada año, miles de jóvenes mayores de 18 años deben presentarse ante las autoridades militares para iniciar el proceso de tramitación de su Cartilla de Identidad. El mecanismo es claro: un sorteo determina el nivel de participación de cada conscripto, y quienes obtienen bola blanca o azul quedan encuadrados en centros de adiestramiento del Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea. Para facilitar ese proceso, las Fuerzas Armadas concentran el adiestramiento en apenas 13 sábados. Sin embargo, ausentarse tiene consecuencias concretas que pueden complicar trámites futuros durante meses o incluso años. El esquema de adiestramiento sabatino fue diseñado para ser accesible: cada sesión se desarrolla de 07:00 a 13:00 horas y en ellas se imparten los fundamentos de la doctrina militar. Sin embargo, esa flexibilidad tiene una condición innegociable: la asistencia completa. Quien no cumpla con todas las sesiones no podrá obtener la liberación de su cartilla militar y pasará a ser considerado oficialmente como “remiso”. Esta categoría implica reiniciar parte del proceso administrativo para el año siguiente, lo que puede retrasar trámites escolares, laborales o incluso migratorios que exigen ese documento como requisito. Para evitar rechazos en la junta de reclutamiento, la documentación debe estar completa y en regla desde el primer momento. Se solicita acta de nacimiento certificada por el Registro Civil, comprobante de domicilio vigente, constancia del último grado de estudios, CURP actualizada y cuatro fotografías tamaño cartilla (35 x 45 mm) con fondo blanco y ropa clara, sin retoques digitales. Los hombres deben presentarse con corte de cabello casquete corto, sin barba ni aretes. Las mujeres deben llevar el cabello recogido, sin fleco ni maquillaje, con las orejas descubiertas. Cualquier detalle faltante puede retrasar el trámite desde el primer día. Una vez completado el adiestramiento, la Sedena y la Semar habilitan puestos de entrega en alcaldías y municipios durante el mes de diciembre para que cada joven retire su cartilla militar liberada. Quienes no puedan hacerlo en ese período cuentan con una prórroga que se extiende de enero a junio del año siguiente, presentando el recibo correspondiente y una identificación oficial en las oficinas de la zona militar o naval más cercana. Pero atención: toda la documentación que no sea reclamada antes del 1° de julio de cada año es destruida de forma irrevocable. No hay excepciones ni recuperación posible tras esa fecha. De todas formas, esta situación no significa que quedes “bloqueado para siempre”, sino que pierdes ese trámite específico.