La temporada decembrina llegó también a Palacio Nacional. De hecho, la presidenta Claudia Sheinbaum realizó una votación entre los periodistas presentes para determinar si habría conferencia matutina en Nochebuena. El resultado fue contundente: la mandataria y todo su equipo de comunicación tendrán un merecido descanso de tres días, pausando las tradicionales “mañaneras” que marcaron las primeras horas del día en México durante este año.

Claudia Sheinbaum sometió a votación entre periodistas la realización de la conferencia del 24 de diciembre, decisión que concluyó en un breve receso navideño para el equipo presidencial. Fuente: EFE

¿Cuándo regresan las conferencias mañaneras de Claudia Sheinbaum en 2025?

Las conferencias matutinas retomarán su transmisión habitual el lunes 29 de diciembre de 2025. Durante estos tres días de pausa, Claudia Sheinbaum aprovechará para vacacionar en Acapulco, aunque aseguró que seguirá informando y publicando actualizaciones en redes sociales sobre las acciones del gobierno. La presidenta agradeció a todos los periodistas y colaboradores que acompañaron las mañaneras a las 7:30 en punto durante este año, reconociendo el compromiso del equipo que hace posible estas transmisiones diarias desde Palacio Nacional.

Votación en vivo: así decidieron periodistas el descanso navideño de la presidenta

En un gesto poco común dentro de la política mexicana, Claudia Sheinbaum sometió a votación la realización de la conferencia del 24 de diciembre. Tras un primer ejercicio que terminó en empate, la mandataria repitió la consulta con los reporteros presentes. “ ¿Quién quiere que haya conferencia mañanera del pueblo mañana? ”, preguntó antes de contar los votos que favorecieron el descanso. El conteo llegó hasta 17 votos a favor de suspender las transmisiones, sellando así el breve receso navideño para todo el equipo de la fuente presidencial.

Las conferencias matutinas regresarán el lunes 29 de diciembre de 2025, tras una pausa de tres días acordada en Palacio Nacional durante la temporada decembrina. Fuente: EFE Fuente: EFE José Méndez

Claudia Sheinbaum revela qué cenará en Navidad 2025: romeritos confirmados en el menú

Entre anuncios oficiales, Claudia Sheinbaum también compartió detalles de sus planes navideños. Aunque confesó no tener definido completamente su menú de Nochebuena, la mandataria adelantó que los romeritos —platillo tradicional mexicano— no faltarán en su mesa.

Para cerrar la conferencia, solicitó que sonara “Feliz Navidad” de José Feliciano, añadiendo un ambiente festivo mientras extendía sus buenos deseos a toda la población mexicana, especialmente a los niños que esperan la visita de Santa Claus.