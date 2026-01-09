Claudia Sheinbaum va a controlar todas las pensiones de México y confirmó: "Les vamos a dar algunas sorpresas".

La presidenta Claudia Sheinbaum expidió el nuevo Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de diciembre de 2025, con el objetivo de reforzar el control, la transparencia y la eficiencia del gasto público.

El nuevo ordenamiento del Gobierno de México establece reglas más estrictas para todas las dependencias y entidades que ejerzan recursos federales y prioriza criterios de sostenibilidad, planeación anticipada y una mayor participación de Mipymes, cooperativas y organismos del sector social de la economía.

Presidenta Claudia Sheinbaum.

El decreto plantea nuevas definiciones y control de responsabilidades

El Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público r edefine con precisión las funciones dentro de los procesos de contratación. Por ejemplo, establece que el “área contratante” es la unidad facultada para realizar procedimientos y “conducir los diálogos estratégicos”, mientras que el “administrador del contrato” será responsable de “dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones del proveedor”.

Se introduce la Bitácora como un módulo obligatorio para el registro y seguimiento de contratos, definida como “el módulo de la Plataforma habilitado por la Secretaría para el registro y seguimiento de los contratos y operaciones de adquisiciones”.

El Gobierno de México apunta a un nuevo impulso obligatorio a compras sostenibles y Mipymes

Uno de los ejes centrales del nuevo Reglamento es la incorporación del enfoque de sostenibilidad. El texto define las “contrataciones públicas sostenibles” como aquellas que “procuran de manera integral el desarrollo social y económico, así como el cuidado al medio ambiente”.

También se establecen directrices para favorecer a Mipymes y economía social. Las dependencias deberán “promover la agilización del pago a proveedores, especialmente cuando tengan el carácter de Mipymes, cooperativas y otros organismos del sector social de la economía”, e incluso otorgarles mayores anticipos sin necesidad de justificación adicional.

Planeación estricta y límites a la discrecionalidad

El nuevo reglamento refuerza la planeación anual de compras. Las dependencias deberán elaborar programas que incluyan “por lo menos el ochenta por ciento del presupuesto total estimado” y actualizarlos mensualmente a través de la Plataforma oficial.

Asimismo, se fijan límites claros para adjudicaciones directas: cuando el monto sea menor a 300 UMA, “bastará únicamente el documento comprobatorio del gasto”, pero siempre con autorización expresa prevista en los lineamientos internos, reduciendo márgenes de discrecionalidad en el uso de recursos públicos.