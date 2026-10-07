Olive Garden no abrirá durante dos de las principales celebraciones de Estados Unidos.

Olive Garden se prepara para cerrar sus restaurantes durante dos importantes celebraciones en Estados Unidos.

Los cierres forman parte de la política de la compañía para estas fechas y buscan que los empleados puedan pasar tiempo con sus familiares y amigos .

¿Qué días cerrará Olive Garden en 2026?

De acuerdo con la información oficial de Olive Garden, sus restaurantes permanecerán cerrados durante estas dos fechas:

Jueves 26 de noviembre : Día de Acción de Gracias.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

De esta manera, quienes tengan previsto visitar alguno de los restaurantes de la cadena durante las fiestas deberán tener en cuenta estos dos cierres.

Olive garden aclara que los horarios durante los días festivos pueden variar en Hawaii, Puerto Rico, Guam y sus ubicaciones internacionales, por lo que en estos casos es recomendable consultar directamente con el restaurante.

¿Qué pasará el día anterior a Acción de Gracias y Navidad?

Los restaurantes pueden cerrar más temprano tanto el día anterior a Acción de Gracias como en Nochebuena, aunque esto no ocurre necesariamente en todas las sucursales.

Algunas sucursales también podrán reducir sus horarios durante las jornadas previas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Según explica Olive Garden, la decisión depende de la cantidad de clientes que tenga cada restaurante y queda en manos de su equipo de administración.

Por este motivo, la compañia recomienda comunicarse directamente con el restaurante para conocer el horario de cierre previsto para el miércoles 25 de noviembre y jueves 24 de diciembre.

Fuera de estas fechas, los horarios de atención pueden variar según cada ubicación, por lo que los clientes pueden consultar previamente la información correspondiente al restaurante que planea visitar.