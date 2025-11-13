La cadena minorista Sam’s Club llamó la atención en redes sociales al anunciar un cierre masivo programado de sus sucursales en Estados Unidos durante el mes de noviembre. Esta noticia generó una oleada de interrogantes entre quienes temían que la medida se replicara en las tiendas de México.

Sin embargo, la información oficial de la compañía aclara el panorama y confirma que las operaciones en México no se verán afectadas, manteniendo un servicio ininterrumpido a sus clientes.

Cuándo será el cierre programado de Sam’s Club en USA

El cierre programado por Sam’s Club en Estados Unidos es una suspensión de servicio que durará 24 horas y está directamente ligada a la celebración del Día de Acción de Gracias.

Cierra Sam's Club en todo el país por una medida programada

Esta fecha, que cae el jueves 27 de noviembre, es un feriado oficial en territorio estadounidense, y la decisión de cerrar busca otorgar a todos sus colaboradores un día libre remunerado para disfrutar en familia. Es importante destacar que, a pesar del cierre de las sucursales, los socios en el país vecino podrán seguir realizando sus compras en línea a través de la aplicación o el portal web.

Cómo afecta el cierre de Sam’s Club a México

A diferencia de sus operaciones en Norteamérica, la cadena de supermercados al mayoreo ofrece servicio en México los 365 días del año. En contraste, las tiendas de Sam’s Club en Estados Unidos suspenden el servicio en cuatro ocasiones específicas:

Año Nuevo (1 de enero)

Domingo de Pascua

Día de Acción de Gracias

Navidad.

Adicionalmente, en otros feriados oficiales estadounidenses, la marca opera con horarios reducidos.

La información oficial despeja cualquier duda: las tiendas de Sam’s Club continuarán abiertas en México para sus compras de mayoreo sin cambios en el calendario de servicio.