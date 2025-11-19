La Secretaria de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, (CNBV), desarrollaron la herramienta “Sanciones Consolidadas” para que los contribuyentes puedan consultar de forma rápida y sencilla las multas y adeudos correspondientes a octubre.

La herramienta de la Secretaria de Hacienda permite a personas y a entidades financieras sujetas a supervisión, ver el detalle de lo que adeuda, indicó la CNBV.

“Para facilitar la consulta de las Sanciones impuestas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se desarrolló una herramienta de búsqueda que permite obtener la información específica que se desea al seleccionar los parámetros adecuados”, indica Hacienda.

CNBV

Datos que se necesitan para consultar las multas ante Hacienda

La información de cada contribuyentes podrá ser consultada y luego descargada en formato Excel o PDF y entrega datos como:

Nombre o Razón Social

Sub Sector

Tipo de Sanción

Monto

Conducta Sancionada

Fecha de Imposición

Mes de Publicación

Para la consulta vas a necesitar los siguientes datos:

Nombre o Denominación social:

Fecha de Publicación

Fecha de Imposición

Tipo de Sanción:

Sector:

Sub-sector:

Una vez hayas agregado estos datos, simplemente le das “Buscar” y el sistema de Hacienda de entrega toda la información. “Para conocer el detalle, haz click en el nombre o razón social de la entidad sancionada que se despliegue en la tabla”, remarca el instructivo de la CNBV.

Transparencia total: CNBV estrena buscador para exponer las multas pendientes del sistema financiero

Bajo la etiqueta Sanciones CNBV, el buscador permite a los usuarios filtrar la información por nombre de la entidad, periodo, tipo de sanción, sector y subsector supervisado.

Secretaria de Hacienda Gobierno de México

La CNBV, que vela por la estabilidad del sistema financiero mexicano, enfatizó que la aplicación y difusión de estas sanciones tienen como objetivo “desalentar conductas que afectan el desempeño del sistema”, promoviendo un desarrollo sano y equilibrado y protegiendo los intereses de los inversionistas y el público en general.