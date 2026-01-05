Banca, reguladores, fintechs y Banxico, entre otros actores, dicen trabajar para impulsar más pagos digitales: más acceso a tarjetas de crédito o débito, menos burocracia para aceptar wallets, más facilidades para CoDi. Los ganadores serán los negocios, pues con la información recabada podrían estimar mejor sus inventarios y otros costos de operación, financieros y de mercadeo.

“Al implementar medios de pago digitales, pueden ver qué días venden más y cuándo necesitan reabastecerse”, dijo Javier Huerta, director para México de Flow, una fintech que ayuda a la transformación hacia los pagos digitales.

Pagar de manera digital no solo se puede hacer con tarjetas de crédito o débito. Las transferencias SPEI, Google Pay, Apple Pay, los pagos por código QR, con CoDi o DiMo, incluso los pagos por las apps propias de cada comercio, son considerados pagos digitales.

Las ventajas de los pagos digitales

Bajo el paraguas de la práctica del Know Your Costumer (KYC), las pymes conocen más a sus clientes: sus hábitos, sus preferencias, entre otros datos. Los comercios podrían cruzar la información recibida de su TPV (terminal punto de venta) o de su app donde reciben los pagos para encontrar alguna temporalidad que no tenían presente.

“Cuando un negocio adopta los pagos digitales, no sólo recibe el dinero con mayor rapidez, también comprende cuándo, cómo y por qué sus clientes compran”, dijo Huerta.

Autoridades impulsan los pagos digitales

CNBV y Banxico comenzaron una consulta para reducir costos y contar con reglas claras para todos los actores, en cuanto a pagos entre diferentes redes se trata. Cambiarán los topes de cuotas de intercambio, interoperabilidad y supervisión de redes de pago con tarjeta.

¿Qué significa esta nueva reglamentación? Menos costos por pagar con un tipo de tarjeta en lugar de otra. Es decir, más medios de pagos digitales tendrán las mismas ventajas de las “grandes” marcas. Las nuevas reglas están aún por definirse y publicarse para que entren en vigor.

El mayor “enemigo” de esta iniciativa es el pago en efectivo. Según el más reciente reporte de la CNBV, el 85.2% de los mexicanos lo utilizan para operaciones menores a 500 pesos. Es en este rubro donde principalmente fintechs y pasarelas de pagos podrían tener una ventaja.

Si al comercio no le cuesta más cobrar con tarjeta (u otro medio digital) tendría un buen incentivo para quitar su letrero de “Pago con tarjeta solo a partir de 100 pesos”. Diversos emprendimientos fintech, como Flow, buscan acercar incluso más medios de pagos digitales a las empresas.