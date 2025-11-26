A continuación, te contamos los pasos esenciales para evitar errores que podrían costarte más de lo que imaginas.

En las últimas semanas, varias viviendas en México han comenzado a recibir visitas directas de personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Aunque estas inspecciones forman parte de los protocolos oficiales, a veces se dan de manera inesperada, incluso sin consentimiento de quien recibe la visita.

Estar al tanto de este tipo de protocolos permite mantenerse alerta ante cualquier irregularidad al respecto. A continuación, te contamos los pasos esenciales para evitar errores que podrían costarte más de lo que imaginas.

¿Por qué la CFE podría visitarte en tu domicilio?

La CFE puede acudir a tu hogar si detecta que tu medidor está dañado, obsoleto o fuera de norma, pues debe reemplazarlo para garantizar un suministro seguro. También visita domicilios cuando hay variaciones anormales en el consumo, posibles manipulaciones o reportes de instalaciones irregulares que representen riesgo.

Además, realiza operativos de modernización para sustituir equipos antiguos por medidores digitales, incluso sin previa autorización del usuario.

Por qué la CFE puede visitarte sin tu consentimiento

La CFE señala que su contrato de suministro le permite revisar medidores e instalaciones externas sin consentimiento previo cuando existen fallas, daños o consumos atípicos que indiquen riesgo o manipulación.

Estas inspecciones pueden ser programadas o realizadas en operativos sin aviso, pero el personal debe identificarse y seguir protocolos. El objetivo es evitar sobrecargas, cobros erróneos o equipos obsoletos, y la revisión se limita únicamente al medidor y sus conexiones, sin ingresar al hogar más allá del área técnica.

Qué hacer si la CFE visita tu casa