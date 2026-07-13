Carlos Slim se adjudica uno de los proyectos más extensos del país: gestionará más de 111 kilómetros, 40 puentes y 9 viaductos de una ruta vital.

Carlos Slim, el empresario mexicano más poderoso del mundo ha incorporado a su portafolio uno de los proyectos de infraestructura más significativos del país: la edificación del tramo Saltillo-Santa Catarina del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo, que abarca una longitud de 111 kilómetros, 40 puentes y 9 viaductos.

La magnitud de este proyecto refleja la creciente inversión en la modernización de la infraestructura y el transporte en México, un aspecto crucial para el desarrollo económico y social del país. A medida que avanza esta iniciativa, se anticipa que generará un impacto significativo en la conectividad y el comercio.

Carlos Slim se transforma en el rey del petróleo: adquirió la empresa más deseada del mercado y ya controla cientos de yacimientos (foto: archivo).

El consorcio de Carlos Slim derrotó a la competencia y obtuvo una licitación superior a 31,000 millones de pesos

Operadora Cicsa y FCC Construcción —empresas del empresario— lograron la mejor puntuación en el concurso por los segmentos 13 y 14 del trayecto Saltillo-Santa Catarina, lo que les garantiza llevar a cabo una inversión que supera los 31,000 millones de pesos. Entre los contendientes que quedaron en segundo plano se encontraban importantes nombres del sector, tales como Comsa, que se encargó de la rehabilitación de la Línea 12 del Metro; ICA, Gami Ingeniería e Instalaciones; AZVI y OHL. Ninguno de ellos logró igualar el nivel del consorcio triunfador.

Hace unos meses, la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF) confirmó que el concurso por los segmentos 13 y 14 del trayecto Saltillo-Santa Catarina atrajo a varios consorcios con propuestas significativas; sin embargo, ninguno fue capaz de superar la oferta del grupo liderado por Carlos Slim.

Carlos Slim se convierte en el rey del petróleo: compró la empresa más codiciada del mercado y ya domina cientos de yacimientos (foto: archivo).

Las dimensiones de una obra colosal: 111 kilómetros, 40 puentes y 9 viaductos previstos

La ruta conecta dos puntos neurálgicos del norte de México —Saltillo y Santa Catarina— en un corredor que tiene implicaciones directas para la movilidad de personas y mercancías en una de las regiones industriales más activas del país.

La magnitud del proyecto habla por sí sola. El ferroviario tendrá una extensión de 111 kilómetros y un plazo de ejecución de 960 días naturales, con obras iniciadas el pasado 30 de septiembre.

Cuarenta puentes y nueve viaductos dan cuenta de la complejidad del terreno que deberá atravesar y de la ingeniería que el proyecto demanda.

Carlos Slim refuerza su control sobre la infraestructura estratégica del país

La obra se enmarca dentro del plan de reactivación de los trenes de pasajeros en México, con proyectos estratégicos que buscan modernizar la movilidad y fortalecer la conectividad en toda la región. En ese contexto, ganar el tramo Saltillo-Santa Catarina no solo representa un negocio multimillonario: significa quedar en el centro de uno de los proyectos de transformación del transporte público más relevantes de los últimos años en el país.

Esta adjudicación no es un hecho aislado: es el último eslabón de una cadena de grandes contratos que posicionan a Carlos Slim como el actor privado más relevante en la construcción de infraestructura pública en México. La victoria refuerza su posición como uno de los empresarios más influyentes en materia de infraestructura en el territorio azteca.