Carlos Slim desea eliminar las pensiones del Bienestar en México: propone que los jubilados vuelvan a trabajar

La Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores beneficia a 6 millones de personas en un esfuerzo por erradicar la pobreza en la población de la tercera edad. Sin embargo, para Carlos Slim, el hombre más acaudalado del país, es imperativo que México se enfoque en construir unidad entre la sociedad e invertir.

Las Pensiones para el Bienestar constituyen una de las políticas federales más relevantes de México, proporcionando un apoyo económico a la población en situación de vulnerabilidad social y económica. No obstante, Carlos Slim ha manifestado que deberían ser eliminadas y sustituidas por trabajo.

De acuerdo con las declaraciones de Slim en la Cumbre Mundial de Premios Nobel en Monterrey, para alcanzar la paz es necesario combatir la pobreza y trabajar en el núcleo familiar.

“Es fundamental combatir la pobreza. ¿Cómo se erradica la pobreza? Es necesario establecer un nivel mínimo de bienestar. Resulta sorprendente que en México, a pesar de que se otorguen ingresos significativos a los jubilados, existan seis millones de personas en condiciones de extrema pobreza. Es imperativo redirigir los recursos destinados a armamento y otros gastos hacia niveles mínimos de bienestar para la población”, afirmó en una conferencia de prensa.

Para el 2025, la Pensión Bienestar para Adultos Mayores se traducirá en un apoyo económico bimestral de 6,200 pesos para las personas mayores de 65 años. En este contexto, Slim propuso “eliminar la pobreza” mediante la implementación de un “nivel mínimo de bienestar”.

“Existen diversos factores que están provocando inseguridad en las familias. Cuando hay inseguridad no hay libertad, las personas no pueden salir de sus hogares debido a la falta de seguridad, lo cual es un problema creciente en muchas partes del mundo”, añadió.

“Sí ha habido un deterioro en los países, un deterioro en la paz social que debemos abordar. La familia, en armonía con principios y valores, es crucial, ya que influye en lo que necesitamos: una sociedad en paz que requiere esfuerzo y unión nacional”, concluyó.