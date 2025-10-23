El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó que no todos los pensionados recibirán aguinaldo en noviembre de 2025 , ya que el derecho a este beneficio depende del régimen bajo el cual se haya tramitado la jubilación.

Este pago, esperado por millones de adultos mayores, representa un importante alivio económico antes de las fiestas decembrinas.

Según información publicada en el portal oficial del IMSS, existen dos leyes que regulan las pensiones: la Ley del Seguro Social de 1973 (Ley 73) y la Ley del Seguro Social de 1997 (Ley 97).

Solo los trabajadores que comenzaron a cotizar bajo esta última, particularmente aquellos con pensión por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez, son quienes tendrán derecho a recibir el aguinaldo correspondiente al cierre del año .

Quiénes recibirán el aguinaldo del IMSS en 2025

El IMSS informó que los jubilados bajo la Ley 97 no recibirán aguinaldo en 2025, ya que este régimen funciona con cuentas individuales administradas por las Afores, donde los pagos dependen del ahorro acumulado por cada trabajador.

Este pago, esperado por millones de adultos mayores, representa un importante alivio económico antes de las fiestas decembrinas.

Por el contrario, quienes se pensionaron conforme a la Ley 73 sí obtendrán este beneficio, equivalente a una mensualidad completa de su pensión, sin incluir asignaciones familiares ni ayudas adicionales.

El instituto recordó que cada persona puede verificar su régimen de pensión en el portal oficial del IMSS o en su comprobante mensual, para confirmar si tiene derecho al pago del aguinaldo.

Monto del aguinaldo y calendario de pagos pendientes para 2025

El aguinaldo 2025 ya tiene fechas confirmadas para los jubilados del IMSS e ISSSTE. Los pensionados del IMSS bajo la Ley 73 recibirán una mensualidad completa el 3 de noviembre, junto con su pago habitual, mientras que quienes cotizan bajo la Ley 97 no tendrán este beneficio.

En el caso del ISSSTE, el aguinaldo se entregará en dos partes: la primera durante la primera quincena de noviembre y la segunda el 2 de enero de 2026. En total, los jubilados del ISSSTE recibirán 40 días de pensión, y los del IMSS 30 días, un ingreso clave para afrontar los gastos de fin de año .

En este sentido, el IMSS y el ISSSTE ya confirmaron el calendario de pagos restantes para 2025:

Pensión IMSS

Noviembre 2025: 3 de noviembre.

Aguinaldo 2025: 3 de noviembre.

Diciembre 2025: 1 de diciembre.

Pensión ISSSTE