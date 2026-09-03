Cambia la hora en estas regiones de México: todos tendrán que cambiar sus relojes y retrasar las agujas en noviembre

El cambio de horario en México ya no se aplica de manera general en todo el territorio nacional. Desde que se eliminó el horario estacional en 2022, el ajuste del reloj quedó restringido a determinados municipios de la frontera norte, mientras que el resto del país conserva su horario habitual durante el año.

El próximo cambio está previsto para el domingo 1 de noviembre de 2026 a las 02 y únicamente alcanzará a las localidades fronterizas que todavía mantienen este esquema.

¿Se adelanta o se atrasa el reloj?

En los municipios donde continúa vigente el cambio de horario, los relojes deberán ajustarse durante la madrugada del 1 de noviembre . Para evitar confusiones, se recomienda revisar la configuración de los dispositivos y realizar el cambio manual la noche del sábado, antes de dormir.

Las modificaciones en el horario pueden provocar algunos efectos temporales en las personas, como cansancio, alteraciones del sueño, cambios de humor, irritabilidad y dificultades para concentrarse durante los primeros días.

¿Dónde se mantiene el cambio de horario en México?

Aunque el horario de verano desapareció en la mayor parte del país, el ajuste se conserva en algunos municipios fronterizos de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

La medida permite mantener una mayor sincronización con las ciudades estadounidenses cercanas, debido a los vínculos comerciales, laborales y sociales que existen entre ambos lados de la frontera.

En Baja California , los municipios que realizan el cambio son Ensenada, Mexicali, Playas de Rosarito, Tecate y Tijuana.

En Chihuahua , el ajuste aplica en Coyame del Sotol, Ojinaga, Manuel Benavides, Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe.

En Coahuila , se mantiene en Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza.

En Nuevo León , los municipios que modifican el horario son Anáhuac y Los Aldama.

En Tamaulipas, el cambio alcanza a Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros.

¿Qué estados de México no cambian la hora?

La mayor parte de México mantiene el mismo horario durante todo el año. Entre los estados que no realizan este ajuste se encuentran Sonora, Baja California Sur y Sinaloa , además del resto de las entidades que quedaron fuera del esquema fronterizo.

Sonora no modifica sus relojes y mantiene la misma hora que Arizona, estado de Estados Unidos que tampoco aplica el cambio estacional. Baja California Sur y Sinaloa tampoco adelantan ni atrasan sus relojes.

Si una persona no vive en alguno de los municipios fronterizos mencionados, no tendrá que modificar la hora el 1 de noviembre.

¿Por qué México conserva el cambio de horario en la frontera?

La permanencia de este esquema se debe a la necesidad de mantener sincronizados los horarios con Estados Unidos.

En las ciudades fronterizas existe un intenso intercambio de personas por motivos laborales, comerciales, educativos y de servicios. Además, actividades como el transporte, las aduanas, los bancos y las operaciones empresariales requieren coordinación entre ambos países.

En el resto de México, la eliminación del horario de verano busca mantener una rutina horaria estable y evitar las alteraciones que puede generar el cambio de reloj en los patrones de sueño.