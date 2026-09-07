Ecuador, Cuba y Venezuela prohíben el ingreso al país de ciudadanos que hayan postergado este trámite con su pasaporte.

Miles de viajeros de México deben verificar la validez de su documentación antes de planificar viajes de placer o laborales al extranjero.

Tanto Ecuador, Cuba y Venezuela han fortalecido los controles migratorios y ya no permiten el ingreso ni la salida del país a aquellos cuya documentación se encuentre vencida o cuya validez no cumpla con las nuevas disposiciones internacionales.

Oficial y confirmado | Cuba, Venezuela y Ecuador vetan el ingreso al país de ciudadanos que retrasaron este trámite con su pasaporte

Las autoridades aeroportuarias y los organismos migratorios han enfatizado que muchas personas ignoran que ciertos destinos requieren un periodo mínimo de vigencia restante en el pasaporte para permitir la autorización del viaje.

El trámite clave que deben completar los viajeros antes de salir del país

Los tres países latinoamericanos de considerable interés para los viajeros mexicanos son Cuba, Venezuela y Ecuador.

El principal requisito consiste en renovar el pasaporte antes de que expire o cuando le reste un período de vigencia muy limitado.

Numerosos países requieren que el documento posea al menos seis meses de validez desde la fecha programada de ingreso.

Estados Unidos confirmó que todos los ciudadanos y pasajeros pagarán una tarifa extra si no muestran este papel

La admisión final al país de destino es potestad exclusiva de las autoridades migratorias en cada punto de entrada, incluso si el viajero cuenta con toda la documentación en regla.

Requisitos establecidos por Cuba

Todos los ciudadanos mexicanos deben tramitar una eVisa antes de volar. Las tarjetas físicas emitidas antes de esa fecha vencieron el 31 de diciembre de 2025 y ya no tienen validez.

El estatus migratorio para mexicanos es la eVisa obligatoria desde julio 2025. El cambio principal fue que a partir de ese año la tradicional tarjeta turística en papel quedó eliminada.

eVisa de turismo: debe ser gestionada en www.evisacuba.com antes de realizar el viaje. Costo aproximado: 575 MXN. Tiempo de procesamiento: hasta 72 horas hábiles. Se envía por correo electrónico con un código QR que debe ser presentado tanto al momento de embarcar como al llegar a Cuba.

Pasaporte vigente con un mínimo de 6 meses de validez al momento del ingreso.

Boleto de ida y vuelta o reserva confirmada a través de una agencia de viajes.

Seguro médico de viaje vigente durante toda la permanencia — requisito obligatorio.

Declaración de sanidad del viajero (disponible en el portal D’viajeros de Cuba).

El estatus migratorio para ciudadanos mexicanos se encuentra vigente sin requerimiento de visa — Es imperativo completar el Formulario FRA a partir de julio de 2025.

Las regulaciones afectan a todos los viajeros

El cumplimiento de este requisito es crucial para la entrada al país.

La estancia máxima como turista es de 90 días sin necesidad de visa. Para estancias superiores se debe tramitar visa en la Cancillería de Ecuador antes del viaje.

Los ciudadanos mexicanos NO necesitan visa para ingresar a Ecuador con fines turísticos por hasta 90 días.

Pasaporte con mínimo 6 meses de vigencia al momento del ingreso.

Formulario de Registro Aduanero (FRA): obligatorio desde el 29 de julio de 2025 para todos los viajeros. Debe completarse antes del control aduanero al ingresar o antes del embarque al salir.

Tarjeta Andina de Migración (TAM): se gestiona automáticamente en el punto de control migratorio. Debe conservarse durante toda la estancia.

Boleto de regreso o continuidad de viaje (puede ser solicitado por migración).

Reserva de hospedaje o carta de invitación y prueba de solvencia económica si las autoridades las solicitan.

Se prohíbe el transporte ilícito de sustancias psicotrópicas, que será considerado como delito grave con sentencia de hasta 25 años de cárcel.