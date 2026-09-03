En esta noticia Cambio de hora en México: cuándo se deben ajustar los relojes en México

Dos veces al años varios países del mundo se ven obligados a hacer un cambio manual de los relojes para ajustarse a los nuevos husos horarios según la estación del año, ya sea el inicio del verano o el invierno, México no escapa del todo a esta media, y pese a que desde el 2022 el Gobierno Mexicano decidió no ajustar más sus relojes, la medida no aplica a toda la población y existen varios estados mexicanos que mantienen el cambio de horario por ser fronterizos con Estados Unidos, permitiendo así un tránsito comercial mucho más ordenado.

En línea con el cambio de huso de horario que existe en Estados Unidos y que obliga a los estados mexicanos de la frontera norte a cambiar su hora, estos son los estados que deberán cambiar su hora ajustando sus relojes de forma manual.

Nueva León

Coahuila

Tamaulipas

Baja California

Chihuahua

Sonora

Quinta Roo

“Esta medida aplica para la toda la República Mexicana a excepción de los 33 municipios de la franja fronteriza norte y los estados de Sonora y Quintana Roo”, remarcó el Gobierno de México.

Huso horario en México

Cambio de hora en México: cuándo se deben ajustar los relojes en México

Cada año en el hemisferio norte hay un día que se conoce como el solsticio de invierno, cuyo evento astronómico indica que es el día más corto del año para esta parte del planeta Tierra, este día marca la llegada oficial del invierno en países del norte.

En este caso, los estados fronterizos de México con Estados Unidos deberán cambiar su huso horario el domingo 1 de noviembre del 2026 para ajustarse a las dinámicas comerciales de Estados Unidos.

Presta atención desde ahora y si vives en algunos de estos municipios, ya sabes que debes cambiar tu hora manual.

Nueva León

Anáhuac

Los Aldama

Coahuila

Acuña

Guerrero

Hidalgo

Jiménez

Nava

Ocampo

Piedras Negras

Zaragoza

Tamaulipas

Nuevo Laredo

Guerrero

Mier

Miguel Alemán

Camargo

Gustavo Díaz Ordaz

Reynosa

Río Bravo

Valle Hermoso

Matamoros

Baja California

Tijuana

Mexicali

Playas de Rosarito

Ensenada

Tecate

Chihuahua

Coyame del Sotol

Ojinaga

Manuel Benavides

Janos

Ascensión

Juárez

Praxedis G. Guerrero

Guadalupe

33 municipios deberán cambiar de hora.

El cambio de hora no es algo que se debe tomar a la ligera, el cuerpo no lo entiende de la misma forma como lo razona el cerebro y se altera el reloj biológico.

En verano, el sol vespertino fomenta la vida social y el deporte, pero causa insomnio. En invierno, amanece antes, facilitando el despertar, pero las tardes oscuras provocan fatiga y menor actividad, por lo que se debe estar preparado para este cambio de hora en México.