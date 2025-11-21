Los beneficiarios de las distintas Pensiones para el Bienestar están concluyendo la recepción del último depósito de 2025, correspondiente al bimestre noviembre-diciembre .

Este apoyo económico crucial está destinado a adultos mayores, mujeres en edad avanzada y personas con discapacidad.

Fechas clave: ¿cuándo llega el próximo depósito de Bienestar?

Tras finalizar la dispersión actual, la Secretaría de Bienestar ha confirmado la fecha del siguiente depósito . De acuerdo con las reglas de operación de los programas sociales, los pagos se realizan de manera bimestral. Por lo tanto, los pagos quedarán suspendidos hasta el próximo abono previsto para enero de 2026.

Queda suspendido el pago de Pensión Bienestar y no se retomará hasta el 2026

Actualmente, se está cubriendo el pago de noviembre-diciembre según un calendario alfabético. Este calendario abarca desde el 3 de noviembre hasta el 27 de noviembre para garantizar la correcta dispersión a todos los beneficiarios, desde la letra A hasta la Z.

Es fundamental que los beneficiarios conozcan los montos que reciben. La Pensión Adultos Mayores otorga un pago bimestral de 6 mil 200 pesos en 2025.

Otros programas manejan cifras distintas: la Pensión Mujeres Bienestar deposita 3 mil pesos y el apoyo para Personas con Discapacidad asciende a 3 mil 200 pesos bimestrales. Se anticipa un posible aumento en 2026 para todos los programas sociales .

Este es el calendario del último pago de Pensión Bienestar del 2025