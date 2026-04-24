La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) presentó una demanda colectiva contra 53 gaseras mexicanas que pactaron precios durante más de 10 años en la Ciudad de México, Estado de México y distintas localidades en Colima, Tamaulipas y Sinaloa. La colusión de precios implica que las empresas se pongan de acuerdo para establecer un precio determinado en un mercado, lo que inhibe la competencia efectiva y afecta a los consumidores, pues se cobran precios más altos a los que debería establecer el mercado. En un comunicado, la CNA mencionó que la demanda surge después de una resolución en la que descubrió que Grupo Soni, Grupo Simsa, Grupo Nieto, Grupo Tomza, Grupo Global Gas, y Gas Metropolitano se pusieron de acuerdo para manipular precios y repartirse la clientela. “Como resultado de estas conductas ilegales, se cobraron sobreprecios que derivaron en un daño a los consumidores de más de MXN $13,000 millones”, estimó la CNA. A partir de la resolución el organismo antimonopolio decidió presentar la demanda colectiva, con el objetivo de que los gaseros involucrados paguen las multas administrativas y reparen el daño a la sociedad. El gas LP es el combustible más consumido por las familias mexicanas, pues 8 de cada 10 personas lo utilizan como la principal fuente para preparar alimentos, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Consumo de Energéticos en Viviendas Particulares. “Por ello, las afectaciones en este mercado impactan directamente en el gasto diario de millones de personas”, destacó la CNA. La CNA detalló que el objetivo de esta demanda es que los infractores sean condenados a otorgar descuentos sobre el precio del gas LP a todos los consumidores de las zonas afectadas, lo que permitiría una verdadera reparación del daño causado a las familias. Aunque la CNA no especificó la multa que impondrá a las gaseras, de acuerdo con la regulación, la multa puede alcanzar hasta 8% de los ingresos del agente económico que resulte sancionado.