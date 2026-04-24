El pronóstico del tiempo en la península ibérica mostrará una vez más su diversidad climática esta jornada. Desde el norte húmedo hasta el sur claro, pasando por el interior más seco, cada región experimentará condiciones atmosféricas únicas. Por ese motivo, es necesario saber la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para saber cómo estará el clima en cada región del país este viernes, 24 de abril de 2026. El clima en España se verá afectado por aire frío en altura, lo que generará inestabilidad en gran parte del interior peninsular. Se prevé abundante nubosidad, chubascos y tormentas, especialmente en el norte de Extremadura, Comunidad de Madrid y oeste de Castilla-La Mancha. A lo largo del día, se espera que los chubascos se intensifiquen en Castilla y León y la parte norte y oeste de Castilla-La Mancha. En el noreste y Baleares, los cielos estarán despejados. Las temperaturas máximas descenderán en la Península y Baleares, mientras que en Canarias aumentarán. En Madrid, cielos cubiertos con chubascos y tormentas de madrugada, mínimas con pocos cambios, máximas en descenso y viento flojo del sureste. En Andalucía, se prevén cielos nubosos con chubascos más frecuentes en la mitad oriental, acompañados de tormentas y granizo. Las temperaturas oscilarán entre un mínimo de 6 grados y un máximo de 25 grados, con un descenso generalizado en las máximas. Habrá polvo en suspensión en el tercio oriental y vientos flojos variables. El clima en Cataluña se presentará con cielo poco nuboso y nubes altas, especialmente en el Pirineo por la tarde, donde se podrían registrar chubascos dispersos con tormenta. Las temperaturas oscilarán entre 6 grados de mínima y 26 grados de máxima, con un ligero descenso en el tercio sur y un ascenso en el interior. El viento será flojo y variable, girando hacia el sur y sureste por la tarde. Hoy en Aragón se presentarán intervalos nubosos, con tendencia por la tarde a cielo poco nuboso, aunque habrá nubes altas en la depresión del Ebro y nubosidad de evolución diurna en el sistema Ibérico y el Pirineo. Se esperan probables chubascos dispersos ocasionalmente con tormenta. Las temperaturas oscilarán entre los 7 grados de mínima y los 26 grados de máxima, con un viento flojo que variará hacia el este y sureste en la tarde. El clima en Asturias se caracterizará por cielos nublados con algunas claros hacia el final del día. Habrá probabilidad de nieblas matinales y vespertinas en zonas elevadas, así como chubascos y tormentas, especialmente en la Cordillera. Las temperaturas mínimas aumentarán, alcanzando entre 9 y 20 grados, mientras que las máximas descenderán ligeramente en el litoral. Los vientos serán flojos y variables, predominando del oeste. En Pitiusas y Mallorca, cielo nuboso a muy nuboso con nubes medias y altas y baja probabilidad de lluvias aisladas; en el resto, poco nuboso con algunas nubes altas. Noches más frescas y días con pocos cambios. Viento flojo a moderado del este y nordeste. Intervalos nubosos en Lanzarote y Fuerteventura, así como en el norte de las islas montañosas, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales. Temperaturas mínimas de 10 grados y máximas de 23 grados, con ligero a moderado ascenso en las islas montañosas. Viento del nordeste, flojo a moderado en las islas occidentales y moderado en las orientales, arreciando por la tarde. El clima en la Comunidad Valenciana será intervalos nubosos con probables chubascos y tormentas en Valencia y Alicante, temperaturas de 9 a 22 grados y viento moderado del nordeste en Alicante. En Castilla y León, el clima estará marcado por cielos nubosos y se esperan lluvias y chubascos con tormenta, especialmente intensos en el sur por la mañana y más generalizados por la tarde, con temperaturas mínimas que oscilarán entre 7 y 10 grados y máximas que alcanzarán los 26 grados, experimentando un descenso en la mitad oriental; además, el viento será variable y más intenso en las zonas de tormenta. El clima en Toledo se caracterizará por cielos cubiertos con probabilidades de lluvias y chubascos, especialmente en la mitad occidental durante la madrugada y quizás por la tarde. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 4 y 25 grados, con ligeros cambios en algunas zonas y se prevé un descenso en las máximas. El viento será flojo y variable, con rachas fuertes en La Mancha por la tarde. En Madrid habrá cielos muy nubosos con chubascos ocasionales, viento flojo del oeste y temperaturas con mínima de 15 grados (pocos cambios) y máxima de 18 grados (en descenso). Cielos muy nubosos con chubascos ocasionales y posibles tormentas; polvo en suspensión por la tarde con depósitos de barro, mínimas sin cambios, máximas en descenso y vientos flojos del norte. Cielos nubosos con altas probabilidades de lluvias y chubascos, especialmente en Álava, temperaturas entre 10 y 25 grados y viento moderado que cambiará a flojo por la tarde. Por otro lado, cielos nubosos en Navarra con chubascos dispersos, temperaturas entre 8°C y 24°C y vientos flojos de sur y sureste. En La Rioja, intervalos nubosos con posibles chubascos y tormentas (más probables en el oeste), mínimas sin cambios o en ligero ascenso, máximas a la baja en el oeste y sin cambios en el resto y viento variable.