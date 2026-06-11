En la sesión de apertura de este jueves, 11 de junio de 2026,del Quetzal guatemalteco cotiza a 7.62 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 2.27% en relación con el día anterior.

El Quetzal guatemalteco ha mostrado una evolución a la baja: en la última semana cayó -3.94% y en el último año acumuló -57.44%.

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Conocé la cotización de este jueves, 11 de junio de 2026.

La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana es del 24.54%, que es mayor que la volatilidad anual del 20.18%, lo que indica que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones.

La cotización del Quetzal guatemalteco hoy muestra una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días el tipo de cambio se ha incrementado. Este comportamiento sugiere que la moneda está fortaleciéndose frente a otras divisas, lo que podría estar impulsado por factores económicos favorables.

Sin embargo, es importante observar si esta tendencia positiva se mantendrá en los próximos días. Un aumento sostenido podría indicar una recuperación económica, mientras que una reversión podría generar dudas sobre la estabilidad de la moneda.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Fuente: narrativas-us

Consejos para cambiar o comprar quetzal guatemalteco en USA