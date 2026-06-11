En la sesión de apertura de este jueves, 11 de junio de 2026,del Euro cotiza a 0.87 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.17% en relación con el día anterior.

En el mercado del Euro, la cotización ha subido un 49.94% en la última semana y un 142.99% en el último año, reflejando una tendencia alcista marcada.

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Conocé la cotización de este jueves, 11 de junio de 2026.

La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro fue del 5.51%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año comparado con la volatilidad anual del 6.10%.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva si consideramos que en los últimos cuatro días consecutivos ha aumentado su valor. Esta subida sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, reflejando una mejora en la percepción del mercado sobre la economía europea.

Sin embargo, si analizamos el comportamiento de la moneda en conjunto, será importante observar si esta tendencia se mantiene en los días venideros o si se trata de una fluctuación temporal. La continuidad de esta tendencia positiva podría indicar una estabilidad económica en la región.

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¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar euro en Estados Unidos?

Para cambiar Euro a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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La cotización actual del dólar en Argentina (foto: Pexels).

Recomendaciones para cambiar euro en Estados Unidos