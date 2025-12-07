La Administración de Seguridad del Transporte de Estados Unidos (TSA, por sus siglas en inglés) advirtió que llevar ciertos objetos prohibidos en el equipaje puede no solo retrasar el viaje, sino también desencadenar consecuencias más graves, como multas de hasta 17,000 dólares, arresto o incluso la cancelación inmediata de la visa americana.

Asimismo, se explicó que la cancelación de la visa puede ocurrir si el caso es referido a instancias penales, incluso en ausencia de una condena.

Objetos prohibidos en tu equipaje que podrían poner en riesgo tu visa americana

Llevar armas de fuego cargadas o con acceso directo a munición, incluso si están separadas pero al alcance del pasajero, se considera una violación grave de seguridad, de acuerdo con el portal oficial. Desde una actualización reciente, también se consideran armas los marcos, receptores y armas impresas en 3D.

Todos estos elementos deben cumplir con los requisitos para ser transportados en equipaje facturado, dentro de contenedores duros con cerradura y previa declaración a la aerolínea. Si no se cumplen estas condiciones, el caso puede considerarse un delito federal. En tal situación, la persona puede ser arrestada y su situación legal se complica, incluso sin una condena.

Conoce las sanciones por transportar objetos prohibidos en tu equipaje

Las sanciones por infringir las normas de seguridad en aeropuertos pueden variar desde la retención del objeto prohibido hasta multas que alcanzan los 17.062 dólares por cada infracción.

La gravedad de la sanción se determinará en función del tipo de objeto, la intención del pasajero y la cooperación brindada durante el procedimiento.

Además, los antecedentes de estas infracciones quedan registrados y pueden influir en futuros viajes o en la elegibilidad para programas como TSA PreCheck.

Acciones a tomar frente a una notificación de infracción

Si recibís una “Notice of Violation” por parte de la TSA, tenés la opción de abonar la multa, solicitar una audiencia o participar en un programa correctivo. Ignorar la notificación solo agravará la situación.

Por ello, es recomendable que revises minuciosamente tu equipaje antes de viajar y declares adecuadamente cualquier objeto que pueda estar regulado.

De hecho, una omisión puede costarte más que un vuelo: puede hacerte perder el derecho a ingresar a Estados Unidos.

