El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, AIBJCM, anunció en las últimas horas que puso en operación 12 puertas de embarque en la Terminal 1 este lunes, como parte de su remodelación integral, generando así un gran cambio en la terminal aérea.

Estas nuevas áreas en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez se suman a otras 12 ya renovadas, alcanzando un total de 24 salas de espera remodeladas, lo que representa cerca del 70% de la zona más antigua de la T1 en el aeropuerto.

Los trabajos incluyen mejoras en sistemas eléctricos, instalaciones hidrosanitarias, pisos, luminarias, plafones, mobiliario y módulos lactarios, buscando ofrecer mayor comodidad y funcionalidad a los pasajeros.

El proyecto está planeado en dos fases: la primera de mayo de 2025 a mayo de 2026. AIBJCM

El AIBJCM anunció los avance de obras y próximos cierres

La administración del AIBJCM informó que “las obras de remodelación de la Terminal 1 continúan en el pasillo de conexión entre salas de espera, fachadas y sala de pre espera Bravo”.

Además, se anunció que “a partir del día 16 de diciembre del año en curso se cerrarán las posiciones 12 a la 18, 21 y 22 de la T1”, por lo que se recomienda anticipar la llegada.

Las nuevas fases del proyecto y afectaciones en el aeropuerto

La segunda fase de los cambios que lleva a cabo el Aeropuerto se desarrollará entre agosto y diciembre del próximo año, afectando temporalmente la operación en ambas terminales.