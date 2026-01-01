El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, lanzó un nuevo servicio para que millones de personas puedan conocer las nuevas condiciones de créditos que antes eran considerados impagables, como parte del programa Infonavit Solución Integral.

De acuerdo con el organismo, este esfuerzo forma parte de una estrategia impulsada desde el Gobierno de Claudia Sheinbaum para aliviar la carga financiera de los trabajadores con créditos hipotecarios en condiciones adversas, priorizando la estabilidad económica y el derecho a la vivienda.

Beneficios de Infonavit para derechohabientes.

En un comunicado oficial, el Infonavit informó que cerca de 4.9 millones de derechohabientes ya fueron beneficiados con la conversión de sus créditos y ahora pueden consultar directamente si su financiamiento fue ajustado con reducciones de saldo, tasas de interés o cambios en sus mensualidades.

¿En qué consiste el nuevo beneficio para los acreditados?

El Infonavit explicó que el pasado 22 de diciembre concluyó la conversión masiva de créditos impagables, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. Según el comunicado, esta medida fue anunciada previamente por el director general del Instituto, Octavio Romero Oropeza, como parte de la transformación del organismo.

“Se concluyó la conversión de cerca de 4.9 millones de créditos impagables, gracias a la implementación del programa Infonavit Solución Integral”, detalló el Instituto.

A partir de ahora, las personas beneficiadas pueden ingresar al sitio infonavit.org.mx/solucionintegral para conocer de manera personalizada las nuevas condiciones de su crédito.

Para realizar la consulta, los trabajadores deben contar con alguno de los siguientes datos:

Nombre completo del acreditado

Número de Seguridad Social (NSS)

Número de crédito

Estos son los beneficios que pueden aplicar a tu crédito

El Infonavit señaló que los beneficios no son iguales para todos los casos, ya que dependen de las características de cada financiamiento. No obstante, el comunicado enumera de forma literal los apoyos que pueden haberse aplicado:

Reducción del saldo total, resultando en la liquidación del crédito.

Reducción de la tasa de interés.

Mensualidad fija.

En caso de tener relación laboral, la aportación patronal se abona directamente a capital, por lo que la deuda se paga más rápido.

El Instituto precisó que del total de créditos beneficiados, 238 mil obtuvieron apoyos equivalentes al pago total del adeudo, 1 millón 258 mil fueron reestructurados con reducción de saldo y 3 millones 360 mil recibieron reestructuras para mejorar sus condiciones de pago.

El Infonavit reiteró que “todos los trámites son gratuitos y personales” y advirtió que no se necesitan intermediarios ni “coyotes”. Para recibir orientación adicional, los derechohabientes pueden acudir a un Centro de Servicio Infonavit, CESI, o comunicarse a Infonatel al 800 008 3900, subrayando que la vivienda “es un derecho humano y no una mercancía”.