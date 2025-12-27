Un fallo de la Suprema Corte confirmó que errores procesales del Infonavit pueden frenar juicios hipotecarios y evitar que familias pierdan su vivienda.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, resolvió un caso clave que impacta directamente a miles de acreditados del Infonavit, al confirmar que una demanda hipotecaria mal integrada puede ser desechada por los tribunales.

El máximo tribunal analizó un juicio en el que el Infonavit buscó cobrar un crédito hipotecario, pero no presentó correctamente la documentación exigida por la ley local, lo que llevó a que la demanda fuera rechazada desde su inicio en la SCJN.

El fallo de la SCJN

En su resolución, la Primera Sala dejó firme la decisión de tribunales inferiores y determinó que el recurso promovido por el INFONAVIT era improcedente, al tratarse de cuestiones de legalidad y no de constitucionalidad.

Este juicio hipotecario, que marcó en antes y un después en las demandas de Infonavit contra sus clientes deudores, se tramitó conforme al Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, fue revisado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, y finalmente resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El error que frenó la demanda del Infonavit

De acuerdo con el expediente, el Infonavit fue requerido para exhibir “el primer testimonio de la escritura pública base de la acción”, documento indispensable para iniciar un juicio especial hipotecario en Sonora, explicó la SCJN.

Al no cumplir con ese requisito, la jueza local desechó la demanda, decisión que fue confirmada en instancias posteriores, ya que el Instituto “incumplió con el requerimiento solicitado”, según se detalla en la sentencia.

El máximo tribunal estableció que esta regulación prioriza el interés público. SCJN

La Corte avala los requisitos y cierra la puerta al recurso

El Infonavit argumentó que exigir ese documento violaba su derecho de acceso a la justicia, pero la SCJN concluyó que el requisito es válido y forma parte de las reglas del juicio hipotecario.

La Primera Sala sostuvo que el artículo impugnado “ no vulnera el derecho de acceso a la justicia ”, ya que el legislador puede establecer condiciones para acceder a vías procesales privilegiadas, como la hipotecaria.

Qué significa el fallo para los deudores

La resolución implica que, si el Infonavit no cumple estrictamente con los requisitos legales, sus demandas pueden ser desechadas y no avanzar al embargo de la vivienda.

La Suprema Corte recordó que, aun cuando no proceda la vía hipotecaria, el Instituto puede acudir a un juicio ordinario, pero no utilizar un proceso acelerado sin cumplir la ley, dejando a los deudores con una defensa efectiva.