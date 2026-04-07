El Gobierno de México abrirá el próximo 17 de abril una ventana de registro para la Pensión Bienestar, el programa de apoyo económico directo que deposita miles de pesos cada dos meses en la cuenta bancaria de quienes califican. Si cumples los requisitos, un solo trámite presencial puede garantizarte un ingreso fijo para siempre. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 29 de abril y los lugares son limitados, por lo que actuar rápido puede marcar la diferencia. La Secretaría del Bienestar confirmó que el período de registro estará habilitado del 17 hasta el 29 de abril, y está dirigido a dos grupos específicos de la población. Por un lado, las mujeres de 60 a 64 años pueden inscribirse a la llamada Pensión Mujeres Bienestar, un apoyo federal de 3,100 pesos bimestrales diseñado para promover la autonomía económica femenina. Lo mejor de este programa es que, al cumplir 65 años, la pensión transiciona de manera automática a la de Adultos Mayores, lo que significa un aumento directo en el monto recibido sin necesidad de hacer ningún trámite adicional. Por otro lado, los hombres de 65 años o más, junto con las mujeres que ya superaron esa edad, tienen acceso a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, un derecho constitucional que garantiza 6,400 pesos bimestrales depositados directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios ni gestores. Ambos programas son universales y directos: el dinero llega a la cuenta del beneficiario sin que ningún tercero pueda intervenir en el proceso. El trámite es completamente presencial y no admite excepciones: no se puede realizar por internet ni por teléfono. Por eso, preparar la documentación con anticipación es clave para no perder el viaje ni el lugar en la fila. Estos son los documentos que debes llevar obligatoriamente el día de tu registro: Una vez en el módulo, el personal entregará el Formato Único de Bienestar, que debe llenarse en ese mismo momento para completar el proceso de inscripción. Es importante no llevar el formato previamente descargado o llenado desde casa, ya que el procedimiento oficial exige que se complete en el lugar. Un detalle fundamental: la atención está organizada por apellido y por zona de residencia, por lo que acudir en el día que corresponde a tu inicial evitará esperas innecesarias y agilizará todo el proceso. Dado que la atención depende de la zona donde vive cada persona, ir a una sede que no corresponde puede significar perder el día sin completar el trámite. Para evitarlo, la Secretaría del Bienestar habilitó una herramienta oficial en línea donde cualquier persona puede ubicar el módulo que le corresponde según su domicilio. Solo hay que ingresar a ubicatumodulo.bienestar.gob.mx, escribir la dirección y el sistema indicará el punto de atención más cercano, junto con los días de registro asignados.