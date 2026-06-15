Por medio de un decreto emitido en el Diario Oficial de la Federación, se formalizó la creación de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI).

Este nuevo organismo asumirá las funciones de la antigua Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y centralizará competencias excepcionales respecto al sistema ferroviario nacional.

El Gobierno de México ha transformado la gestión de los trenes en el país mediante esta medida.

La implementación de la ATTRAPI representa un avance significativo en la regulación y supervisión del transporte ferroviario, buscando optimizar su funcionamiento y servicio.

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Una superagencia con facultades ampliadas sobre el sistema ferroviario

La ATTRAPI no será una agencia reguladora más. Se trata de un organismo público descentralizado con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica que concentra funciones de planificación, construcción, operación y supervisión.

Esta centralización busca acelerar proyectos y evitar la fragmentación que caracterizó al sector en décadas pasadas.

Sus facultades incluyen construir vías, patios, talleres, cocheras, paraderos, estaciones y terminales de carácter federal, todo bajo criterios de funcionalidad, accesibilidad, seguridad y multimodalidad.

Trenes de pasajeros en México. Fuente: Shutterstock

3,000 kilómetros de nuevas vías: la mayor expansión ferroviaria en décadas

El proyecto más ambicioso de la ATTRAPI consiste en la construcción de 3,000 kilómetros de nuevas vías férreas para pasajeros.

La primera fase se encuentra actualmente en desarrollo, abarcando las rutas AIFA-Pachuca (57 km), Ciudad de México-Querétaro (226 km), Querétaro-Irapuato (108 km) y Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo (396 km).

Esta expansión constituye la inversión más significativa en infraestructura ferroviaria de pasajeros en décadas y tiene como objetivo conectar los principales polos productivos y turísticos del país, facilitando así la reducción de costos logísticos y la mejora de la movilidad de los ciudadanos.

Del transporte de carga al modelo multimodal: la integración que se avecina

La nueva agencia facilitará la multimodalidad y la integración de los sistemas de transporte público de pasajeros, en colaboración con los municipios y estados.

Esto implica que la ATTRAPI no solo se encargará de la construcción de trenes, sino que coordinará su operación con metros, metrobuses y otros sistemas de transporte urbano .

Además, tendrá la capacidad de realizar estudios para evaluar el funcionamiento y la interconexión de los sistemas de transporte público, con el objetivo de crear redes de movilidad eficaces que optimicen los tiempos de traslado y mejoren la experiencia del usuario.

Por tanto, la ATTRAPI se posicionará como un ente clave en la formulación de estrategias que promuevan la integración y eficiencia del transporte público, trabajando de manera conjunta con diversas autoridades locales y estatales para lograr una movilidad urbana más eficaz y accesible.

La nueva Agencia, dirigida por Andrés Lajous, deberá instalarse en un plazo no mayor a 45 días hábiles tras la vigencia inmediata del decreto. Sus recursos serán asignados del presupuesto del año 2026 destinado a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

La ATTRAPI asumirá el lugar de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario.

Los especialistas advierten que la entidad encarará retos significativos, que abarcan desde la necesidad de contar con personal técnico competente hasta la urgencia de desarrollar capacidades de supervisión y seguimiento de incidentes ferroviarios, tareas esenciales para asegurar tanto la seguridad como la eficiencia del sistema.