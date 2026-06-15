La adopción de marcos regulatorios alineados con la Ley GENIUS de Estados Unidos podría acelerar la integración financiera entre América Latina y el mercado estadounidense mediante el uso de monedas estables respaldadas por el dólar, afirmó Patrick Witt, director ejecutivo del Consejo de Asesores del Presidente para Activos Digitales de la Casa Blanca.

Durante su participación en la Stablecoin Conference 2026, organizada por Bitso Business, el funcionario señaló que las stablecoins representan una oportunidad para conectar la infraestructura financiera de la región con la economía norteamericana y facilitar operaciones transfronterizas.

“Vemos una oportunidad masiva para integrar la infraestructura financiera de América Latina con el mercado de Estados Unidos a través de stablecoins respaldadas por el dólar”, indicó.

El funcionario explicó que para lograrlo será necesario avanzar hacia esquemas de reciprocidad regulatoria entre países, tomando como referencia la Ley GENIUS, legislación estadounidense promulgada en julio de 2025 que estableció un marco federal para la emisión y supervisión de monedas estables de pago.

“Si los países de la región adoptan estándares regulatorios compatibles, podremos construir corredores financieros más eficientes para remesas, pagos y comercio internacional”, comentó.

La Ley GENIUS estableció requisitos para que las stablecoins estén respaldadas por activos líquidos y creó reglas específicas para los emisores de estos instrumentos digitales, con el objetivo de brindar mayor certidumbre al mercado.

De instrumento especulativo a refugio financiero

Ante esto, Daniel Vogel, director general y cofundador de Bitso, consideró que el avance regulatorio en Estados Unidos contribuye a fortalecer la confianza en el ecosistema de activos digitales y favorece una mayor adopción de stablecoins en América Latina.

“Las reformas regulatorias aportan la certidumbre técnica y la protección al consumidor que la industria necesitaba para consolidarse”, señaló.

Vogel destacó que el uso de dólares digitales ya responde a necesidades concretas de millones de personas en economías con alta inflación o restricciones cambiarias.

“En países como Argentina y Venezuela, las stablecoins se han convertido en una herramienta para preservar el valor del patrimonio, proteger ingresos y acceder a servicios financieros globales”, afirmó.

De acuerdo con el directivo, estos activos digitales han permitido que usuarios y empresas operen con una referencia estable vinculada al dólar estadounidense, reduciendo el impacto de la volatilidad de las monedas locales.

Avanza discusión de nuevas reglas para criptoactivos

El fortalecimiento del marco regulatorio estadounidense también contempla el análisis de la denominada Ley Clarity, iniciativa que busca definir con mayor precisión las competencias regulatorias de las distintas agencias federales sobre los activos digitales.

Witt señaló recientemente que la administración estadounidense mantiene entre sus prioridades avanzar en la aprobación de esta legislación para otorgar reglas más claras al sector y fortalecer el liderazgo de Estados Unidos en la economía digital global.

Las expectativas sobre una mayor certidumbre regulatoria han favorecido el desempeño del mercado de criptomonedas durante los últimos meses, en un entorno donde las stablecoins comienzan a consolidarse como una de las principales aplicaciones de la tecnología blockchain para pagos y transferencias internacionales.